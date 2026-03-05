México vs. Gran Bretaña: comienza el Clásico Mundial 2026 para la Selección Mexicana de Béisbol en busca de hacer historia

México debutará el viernes 6 de marzo ante Gran Bretaña, selección a la que eliminó en el Clásico Mundial 2023

La imagen de Randy Arozarena cruzado de brazos para celebrar una de sus hazañas durante el Clásico Mundial de Béisbol, resume la épica de un torneo de ensueño que se convirtió en uno de los momentos más gloriosos en la historia del deporte nacional. La Selección Mexicana de Béisbol causó una euforia sin precedentes en la edición 2023, por lo que ahora la fe de la afición azteca estará depositada en la franela tricolor durante el Clásico Mundial 2026.

Hace tres años, la novena mexicana concluyó su participación en el Clásico Mundial con la frente en alto tras caer ante Japón en Semifinales, en un duelo a muerte que fue considerado el mejor del torneo y un clásico instantáneo de la competencia internacional. Ahora, México buscará confirmar que aquel desempeño no fue casualidad y tratará de consolidarse como una potencia del béisbol mundial, aunque su rotación de pitcheo sugiera un debilitamiento.

Instalado en el Grupo B, que disputará todos sus encuentros en el Daikin Park de Houston, Texas, el equipo dirigido por Benjamín Gil enfrentará rivales peligrosos. La escuadra mexicana llega con la moral alta tras rozar una gesta heroica en 2023, cuando estuvo a un out de eliminar a Japón antes del doblete de Munetaka Murakami que terminó por enviarlos a casa.

México debutará el viernes 6 de marzo ante Gran Bretaña, selección a la que eliminó en el Clásico Mundial 2023. Aunque en el papel parece uno de los rivales más accesibles del grupo, el Tri de béisbol deberá evitar excesos de confianza, ya que cada juego puede ser determinante para avanzar a la siguiente ronda.

La novena británica debutó en el Clásico Mundial en 2023, donde consiguió una victoria en cuatro juegos para terminar en el cuarto lugar de su grupo, aunque previamente había superado las eliminatorias de 2022 en Ratisbona, Alemania. El equipo mantuvo a 11 jugadores de la edición anterior, mientras que Jazz Chisholm Jr. de los New York Yankees representará a Gran Bretaña por primera vez en 10 años.

El pelotero estelar de 28 años es el único All-Star en la plantilla británica, luego de que una lesión le impidiera jugar en 2023. Será cocapitán junto al receptor Harry Ford, quien fue traspasado de los Seattle Mariners a los Washington Nationals en diciembre. Ambos forman parte de los 20 jugadores del roster británico afiliados a equipos de MLB, mientras que ocho cuentan con experiencia en Grandes Ligas.

Liderada por Randy Arozarena, la Selección Mexicana cuenta con un plantel de alto nivel que incluye al outfielder Jarren Durán de Boston Red Sox, al receptor Alejandro Kirk de Toronto Blue Jays y al cerrador Andrés Muñoz de Seattle Mariners.

Jonathan Aranda, de Tampa Bay Rays, quien bateó .316 y fue All-Star en 2025, también figura como una de las piezas clave del lineup mexicano.

Sin embargo, el talón de Aquiles de México podría estar en el pitcheo. El as Taj Bradley declinó participar de última hora, pese a que estaba proyectado como uno de los pilares de la rotación tricolor. El derecho de Minnesota Twins confirmó su ausencia, lo que representa una baja sensible para el equipo de Benjamín Gil.

Taijuan Walker de Philadelphia Phillies y Javier Assad de Chicago Cubs se perfilan como dos de los brazos más importantes para la lomita mexicana. Aun así, es sabido que los peloteros suelen elevar su rendimiento cuando portan la franela tricolor, impulsados por el orgullo nacional en escenarios internacionales.

Javier Assad será el abridor de México en el debut ante Gran Bretaña. Por su parte, el manager británico Bradley Marcelino aún no confirma oficialmente a su pitcher inicial, aunque Vance Worley podría ser el encargado de intentar frenar a la ofensiva mexicana.

Tras el debut, el equipo de Benjamín Gil deberá cambiar rápidamente el chip, ya que el domingo 8 de marzo enfrentará a Brasil, posteriormente chocará ante Estados Unidos el lunes 9 en uno de los duelos más esperados del grupo, y finalmente cerrará la fase ante Italia el miércoles 11.

El grito de “¡Play ball!” ya resuena para México, que se prepara para encarar una nueva oportunidad de hacer historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.