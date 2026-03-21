México vs. Portugal: El posible 11 que usará Javier Aguirre

El esperado enfrentamiento entre la Selección Mexicana y la Selección de Portugal se jugará el próximo 28 de marzo en la Ciudad de México, como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
LEE ADEMÁS: Flores amarillas el 21 de marzo: origen, significado y por qué se volvió tendencia en México
Este partido amistoso servirá para que ambos equipos ajusten estrategias y definan a los jugadores que podrían integrar sus listas finales para la justa mundialista.
Portugal sin Cristiano Ronaldo, pero con figuras clave
El técnico Roberto Martínez confirmó que Cristiano Ronaldo no participará en este encuentro debido a una sobrecarga muscular, con el objetivo de evitar riesgos antes de competencias oficiales.
A pesar de su ausencia, el conjunto portugués contará con talento de alto nivel, entre ellos:
- Bruno Fernandes
- João Félix
- Rafael Leão
- João Cancelo
- Rúben Neves
- Vitinha
Convocados de México: mezcla de experiencia y nuevas caras
Por su parte, el estratega Javier Aguirre convocó a 26 futbolistas, combinando experiencia internacional con talento joven. Entre las sorpresas destaca el llamado del mediocampista Álvaro Fidalgo, así como el regreso del portero Guillermo Ochoa.
Algunos de los jugadores que podrían ver acción ante Portugal son:
- Raúl Jiménez
- Alexis Vega
- Orbelín Pineda
- Johan Vásquez
- César Montes
- Jorge Sánchez
Lista completa de convocados del Tri
Porteros
- Raúl Rangel
- Guillermo Ochoa
- Carlos Acevedo
Defensas
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Israel Reyes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Jesús Angulo
- Richard Ledezma
- Everardo López
Mediocampistas
- Erik Lira
- Orbelín Pineda
- Carlos Rodríguez
- Érick Sánchez
- Álvaro Fidalgo
- Obed Vargas
- Denzell García
- Brian Gutiérrez
Fecha y hora del partido México vs Portugal
El encuentro se disputará el sábado 28 de marzo en la Ciudad de México a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Posteriormente, el combinado tricolor se enfrentará a Bélgica el 31 de marzo, en otro duelo de preparación.
Un partido clave para definir el futuro del Tri
Este compromiso representa una oportunidad importante para que la Selección Mexicana mida su nivel ante un rival europeo de alto calibre. Además, permitirá al cuerpo técnico observar el rendimiento de jugadores que buscan consolidarse rumbo al Mundial.