México vs. Portugal: El posible 11 que usará Javier Aguirre

La Selección Mexicana enfrentará a Portugal en un partido amistoso en la CDMX como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

El esperado enfrentamiento entre la Selección Mexicana y la Selección de Portugal se jugará el próximo 28 de marzo en la Ciudad de México, como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Este partido amistoso servirá para que ambos equipos ajusten estrategias y definan a los jugadores que podrían integrar sus listas finales para la justa mundialista.

Portugal sin Cristiano Ronaldo, pero con figuras clave

El técnico Roberto Martínez confirmó que Cristiano Ronaldo no participará en este encuentro debido a una sobrecarga muscular, con el objetivo de evitar riesgos antes de competencias oficiales.

A pesar de su ausencia, el conjunto portugués contará con talento de alto nivel, entre ellos:

Bruno Fernandes

João Félix

Rafael Leão

João Cancelo

Rúben Neves

Vitinha

Convocados de México: mezcla de experiencia y nuevas caras

Por su parte, el estratega Javier Aguirre convocó a 26 futbolistas, combinando experiencia internacional con talento joven. Entre las sorpresas destaca el llamado del mediocampista Álvaro Fidalgo, así como el regreso del portero Guillermo Ochoa.

Algunos de los jugadores que podrían ver acción ante Portugal son:

Raúl Jiménez

Alexis Vega

Orbelín Pineda

Johan Vásquez

César Montes

Jorge Sánchez

Lista completa de convocados del Tri

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Jorge Sánchez

César Montes

Israel Reyes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Jesús Angulo

Richard Ledezma

Everardo López

Mediocampistas

Erik Lira

Orbelín Pineda

Carlos Rodríguez

Érick Sánchez

Álvaro Fidalgo

Obed Vargas

Denzell García

Brian Gutiérrez

Fecha y hora del partido México vs Portugal

El encuentro se disputará el sábado 28 de marzo en la Ciudad de México a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Posteriormente, el combinado tricolor se enfrentará a Bélgica el 31 de marzo, en otro duelo de preparación.

Un partido clave para definir el futuro del Tri

Este compromiso representa una oportunidad importante para que la Selección Mexicana mida su nivel ante un rival europeo de alto calibre. Además, permitirá al cuerpo técnico observar el rendimiento de jugadores que buscan consolidarse rumbo al Mundial.