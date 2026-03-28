Sigue EN VIVO el México vs Portugal hoy 28 de marzo: partido por la reinauguración del Estadio Banorte, con minuto a minuto, horario y canal

Llegó el momento esperado: la Selección Mexicana vuelve a casa tras un par de años de ausencia para enfrentar a Portugal. El renovado Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, será el escenario de este emocionante duelo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Portugal llega como un serio contendiente internacional, con una plantilla llena de talento y experiencia. Este partido representa una prueba importante para el Tri, que busca afinar detalles ante selecciones de élite.

La ausencia de Cristiano Ronaldo

Uno de los aspectos más llamativos será la baja de Cristiano Ronaldo, quien no jugará debido a una lesión. A pesar de ello, el conjunto lusitano mantiene un nivel competitivo alto, por lo que el espectáculo está garantizado.

Este encuentro también podría marcar momentos importantes, como el posible debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana, además del regreso de Guillermo Ochoa a la portería, tras varias convocatorias fuera del equipo.

Ensayo clave para el Mundial 2026

Más allá de lo deportivo, el partido funcionará como un ensayo logístico para el estadio, que ahora tendrá una capacidad cercana a los 90 mil aficionados tras su remodelación. La reapertura del inmueble es un paso clave para México como sede principal del Mundial 2026.

La actividad no termina aquí, ya que tres días después, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Bélgica en el Soldier Field, en Chicago, continuando con su preparación internacional.

Horario y transmisión del México vs Portugal

El partido entre México y Portugal se disputará este 28 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión estará disponible en televisión abierta por Canal 5 y Canal 7, además de TUDN y la plataforma ViX Premium, para que ningún aficionado se pierda este gran encuentro.