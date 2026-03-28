México vuelve a su Catedral del futbol y busca reinaugurarla con triunfo ante Portugal

El Tri no jugaba en el Estadio Azteca, ahora Banorte, desde noviembre del 2023 contra Honduras por Nations League

Llegó el día de la tan esperada reinauguración de la Catedral del futbol mexicano y mundial. Y si bien el ahora Estadio Banorte no está completamente listo, eso no quita que será una noche de gala.

TE PUEDE INTERESAR: Portugal busca confirmar su poderío ante México pese a sus bajas

Misma que tendrá como protagonista a la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, la cual se enfrentará a su similar de Portugal, un equipo sumamente potente en Europa, al que le faltó la cereza en el pastel por la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no estará por lesión.

Sin embargo, eso no quita que este conjunto lusitano sea uno de máxima exigencia para el Tricolor, al cual le llegó su primera gran prueba en la previa de la Copa del Mundo, porque ni ante Panamá, Bolivia e Islandia tuvo algo cercano a lo que se enfrentará este sábado en el Coloso de Santa Úrsula.

Dos años y tres meses después, el Tri regresa a la capital

El tiempo pasa demasiado rápido y prueba de ello es que la Selección Mexicana no jugaba en la Ciudad de México desde hace dos años y cuatro meses.

La última vez que disputó un juego en el Estadio Azteca fue el 21 de noviembre de 2023, cuando eliminó en penales a Honduras en la Nations League.

A partir de ahí, comenzó una etapa itinerante para el equipo nacional, con sedes principalmente en Estados Unidos, aunque también en ciudades como Toluca, Guadalajara, Puebla, Torreón y Querétaro.

Nada se compara con jugar en el mítico Estadio Azteca, que más allá de su nuevo nombre, mantiene intacta su historia y tradición.

A conseguir el primer triunfo en la historia ante Portugal

El partido pinta para ser durísimo para el combinado nacional, que además está obligado a ganar frente a su afición.

El Estadio Azteca es conocido por ser un recinto crítico y exigente con el Tri, por lo que un mal resultado podría provocar que la afición se le voltee al equipo.

Además, México nunca ha derrotado a Portugal en la historia: se han enfrentado en cinco ocasiones, con saldo de dos empates y tres derrotas.

Los dos duelos más recientes fueron en la Copa Confederaciones 2017, donde empataron 2-2 en fase de grupos y posteriormente México cayó 2-1 en el partido por el tercer lugar.

Ahora, ante su gente, el equipo liderado por Raúl Jiménez, Alexis Vega, Johan Vásquez y César Montes buscará romper la mala racha ante los europeos.

Portugal cuenta con figuras como Gonçalo Ramos, João Neves, Vitinha (PSG), João Cancelo (Barcelona), Francisco Conceição (Juventus) y João Félix (Al Nassr), además de Paulinho, jugador del Toluca.

El posible 11 de Javier Aguirre

Aunque Guillermo Ochoa volvió a la convocatoria, el titular sería Raúl Rangel.

En defensa, destacan Johan Vásquez y César Montes, junto a Jesús Gallardo y la disputa entre Jorge Sánchez e Israel Reyes.

En el mediocampo, se perfilan Erik Lira, Charly Rodríguez y Álvaro Fidalgo, con opción de Orbelín Pineda.

En ataque, el tridente sería Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

El Azteca y sus datos históricos con el Tri

El primer partido del Tri en el Estadio Azteca fue el 12 de junio de 1966 ante el Tottenham Hotspur, con derrota 0-1.

Posteriormente, el 5 de enero de 1967, México venció 3-0 a Suiza, en su primer duelo ante un equipo europeo en este recinto.

Ahora, en la reinauguración del Estadio Banorte, la Selección Mexicana busca un resultado histórico en un estadio que está a punto de albergar su tercera Copa del Mundo, consolidándose como un verdadero fortín para el equipo de Javier Aguirre.