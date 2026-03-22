México y Brasil perfilan alianza energética entre Pemex y Petrobras

La propuesta de Lula para explorar el Golfo de México avanza con reuniones entre cancilleres y el anuncio de visitas técnicas; México y Brasil ampliaron su agenda bilateral en energía, salud y movilidad.

La propuesta del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para establecer una alianza entre Petrobras y Pemex en la exploración de aguas profundas del Golfo de México comenzó a tomar forma en el plano diplomático, luego de que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo en Colombia un encuentro con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, con el objetivo de revisar la agenda bilateral y delinear proyectos conjuntos en sectores estratégicos.

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El diálogo entre ambas cancillerías incorporó como eje central la cooperación energética, en un contexto donde México busca revertir la caída sostenida en la producción petrolera. Durante la reunión, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se abordó la próxima visita a México de Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, quien sostendrá encuentros con directivos de Pemex “con miras a una próxima colaboración” entre ambas empresas estatales.

El planteamiento se vincula directamente con la iniciativa de Lula, quien propuso a la presidenta Claudia Sheinbaum una asociación para explorar yacimientos en aguas profundas, donde la petrolera brasileña acumuló experiencia técnica. La posible colaboración apunta a aprovechar ese conocimiento en un momento en que Pemex enfrenta limitaciones operativas en proyectos de alta complejidad geológica y tecnológica.

La propuesta surgió de una llamada entre ambos mandatarios, según relató el propio Lula durante un acto público en Brasil, donde sostuvo que Pemex podría recibir un apoyo relevante de Petrobras para avanzar en exploración a profundidades de hasta 2500 metros.

La declaración convirtió una llamada bilateral en una pieza de alto valor político y energético, porque tocó uno de los puntos más sensibles de la agenda mexicana: la urgencia de revertir el deterioro productivo de Pemex.

Pemex arrastra en los últimos años una caída persistente en su extracción de crudo, golpeada por el agotamiento de campos maduros, retrasos en desarrollos complejos y dificultades para sostener nuevos proyectos costa afuera, informó Bloomberg.

Distintos reportes coinciden en que la producción se desplomó hasta niveles equivalentes a cerca de la mitad de su pico de hace más de dos décadas, mientras la administración de Sheinbaum buscó fórmulas para detener ese deterioro y recuperar capacidad operativa.

Frente a ese escenario, Petrobras aparece como un socio con credenciales técnicas difíciles de ignorar. La petrolera brasileña construyó buena parte de su fortaleza sobre el dominio de la exploración y producción en aguas profundas y ultraprofundas, un terreno donde México mantuvo rezagos, pese al potencial de su plataforma marina.

Según Reuters, Lula subrayó esa ventaja comparativa al presentar la idea, lo que convirtió la posible alianza en algo más que un gesto diplomático: la colocó como una señal de cooperación entre dos empresas estatales que enfrentan retos distintos, pero comparten el peso simbólico y fiscal de sus respectivos sectores energéticos.

El gobierno mexicano abrió discusiones para atraer esquemas de asociación que permitieran elevar la producción y sacar adelante proyectos técnicamente exigentes, sin desmontar el control estatal sobre Pemex.

La agenda energética de Sheinbaum ha empezado a perfilar ajustes respecto de la etapa anterior, con un enfoque más pragmático para fortalecer a la empresa productiva del Estado en exploración y extracción. En ese contexto, una cooperación con Petrobras habría podido funcionar como prueba de hasta dónde estaba dispuesto a moverse el nuevo diseño energético mexicano.

Hasta ahora, la propuesta se mantuvo como un anuncio político y no como un acuerdo formal. Reuters reportó que ni Petrobras, ni Pemex, ni la oficina de Sheinbaum habían fijado de inmediato una postura pública sobre el planteamiento de Lula, de modo que el anuncio abrió expectativa, pero no hay plazos, términos financieros ni áreas concretas de trabajo.