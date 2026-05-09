El intercambio se centró en los avances del Plan de Acción México-Canadá, mecanismo bilateral de cooperación política y económica

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una conversación telefónica con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, como seguimiento al diálogo sostenido semanas atrás entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, dentro de la agenda de coordinación entre ambos gobiernos.

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De acuerdo con la información difundida por las dos partes, el intercambio se centró en los avances del Plan de Acción México-Canadá, mecanismo bilateral de cooperación política y económica. Ambos funcionarios revisaron los resultados alcanzados hasta ahora y evaluaron la continuidad de compromisos compartidos entre ambas administraciones.

Otro de los temas abordados fue la misión comercial mexicana que actualmente desarrolla actividades en Canadá para fortalecer la relación económica bilateral. Anand señaló que también discutieron medidas para impulsar comercio e inversiones entre ambos países, en un mensaje de continuidad en la integración económica norteamericana.

El secretario Roberto Velasco conversó vía telefónica con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand (@AnitaAnandMP) para dar seguimiento a la llamada de hace unas semanas entre la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney.



Intercambiaron puntos de vista… https://t.co/i92mKarWGE — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 8, 2026

La conversación incluyó además los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México, Canadá y Estados Unidos albergarán de manera conjunta. Ambas cancillerías colocaron el torneo como un espacio de coordinación regional, con implicaciones logísticas, diplomáticas y de cooperación entre los tres gobiernos anfitriones.

El contacto confirma una relación bilateral activa entre México y Canadá en un momento de reacomodo político en América del Norte, con una agenda que combina diplomacia económica, coordinación regional y temas multilaterales. El diálogo entre cancilleres proyecta continuidad institucional en uno de los vínculos estratégicos para México.