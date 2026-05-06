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México y EU incorporan al AIFA en acuerdo aéreo bilateral

El acuerdo garantiza un acceso equitativo a la infraestructura, establece un grupo técnico binacional y promueve un diálogo permanente en materia de conectividad



México y Estados Unidos acordaron medidas para fortalecer el transporte aéreo bilateral e integrar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como parte de la oferta aeroportuaria de la Ciudad de México.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes confirmaron el acuerdo tras diálogo con el Departamento de Transporte estadounidense.

El planteamiento establece reglas que favorecen el flujo de personas y mercancías bajo estándares internacionales y con certidumbre regulatoria.

El documento firmado reconoce al AIFA como parte integral del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las autoridades acordaron avanzar en su incorporación al Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y mantener diálogo continuo sobre su operación con Estados Unidos.

En materia de carga aérea, ambas partes definieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA. La medida amplía opciones operativas y fortalece la conectividad logística entre ambos países.

Las autoridades acordaron la creación de un grupo de trabajo bilateral integrado por funcionarios de la SICT y del Departamento de Transporte. Este grupo dará seguimiento técnico a la implementación de los compromisos y evaluará las medidas regulatorias vigentes en Estados Unidos.

El mecanismo permitirá integrar aportaciones de la industria, incluidas aerolíneas mexicanas y estadounidenses interesadas en ampliar operaciones de carga en el AIFA.