El acuerdo garantiza un acceso equitativo a la infraestructura, establece un grupo técnico binacional y promueve un diálogo permanente en materia de conectividad

México y Estados Unidos acordaron medidas para fortalecer el transporte aéreo bilateral e integrar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como parte de la oferta aeroportuaria de la Ciudad de México.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes confirmaron el acuerdo tras diálogo con el Departamento de Transporte estadounidense.

El planteamiento establece reglas que favorecen el flujo de personas y mercancías bajo estándares internacionales y con certidumbre regulatoria.

El documento firmado reconoce al AIFA como parte integral del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México.

COMUNICADO CONJUNTO RELACIONES EXTERIORES-COMUNICACIONES. "México y Estados Unidos acuerdan medidas para fortalecer el transporte aéreo bilateral".https://t.co/sbJqu1Vcvg pic.twitter.com/aR5AM4Zuhj — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 5, 2026

Las autoridades acordaron avanzar en su incorporación al Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y mantener diálogo continuo sobre su operación con Estados Unidos.

En materia de carga aérea, ambas partes definieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA. La medida amplía opciones operativas y fortalece la conectividad logística entre ambos países.

Las autoridades acordaron la creación de un grupo de trabajo bilateral integrado por funcionarios de la SICT y del Departamento de Transporte. Este grupo dará seguimiento técnico a la implementación de los compromisos y evaluará las medidas regulatorias vigentes en Estados Unidos.

El mecanismo permitirá integrar aportaciones de la industria, incluidas aerolíneas mexicanas y estadounidenses interesadas en ampliar operaciones de carga en el AIFA.