Jamieson Greer escuchó a la industria automotriz y acerera, así como a los empresarios mexicanos y estadounidenses

Tras los encuentros de este lunes y martes, del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con los principales sectores en el marco de la revisión del T-MEC, como el automotriz, el acerero, apenas el secretario de Agricultura, además del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la American Chamber of Commerce México (AmCham México), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard aseguró que ya se pasaría a la fase de “las negociaciones formales” con Estados Unidos.

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Así, la primera reunión oficial de negociación bilateral sería en la semana del 25 de mayo, “para estar en tiempo y forma”, toda vez que la revisión del Tratado comercial entre las tres naciones inicia el 1 de julio próximo.

Ebrard y Greer informaron que instruyeron a sus equipos para impulsar “importantes conversaciones técnicas” esta semana sobre seguridad económica y acciones comerciales complementarias, el fortalecimiento de las reglas de origen para productos industriales clave, la colaboración en materia de minerales críticos y la resolución de los puntos conflictivos bilaterales pendientes.

El embajador Greer tuvo una agitada agenda este lunes, toda vez que, previo a la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, se reunió con representantes de la industria automotriz en México, así como con integrantes de la industria acerera.

En un comunicado conjunto emitido por la Secretaría de Economía, señaló que el embajador Greer “agradeció a la presidenta Sheinbaum su cordial bienvenida a la Ciudad de México y su firme liderazgo en la ampliación de la cooperación bilateral entre ambos países”.

Asimismo, agradeció al secretario Ebrard, su liderazgo en la activa y constructiva colaboración de la Secretaría de Economía con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

En las reuniones también estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Edgar Zamora; Altagracia Gómez, titular del consejo asesor empresarial del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como Roberto Lazzeri, director de NAFIN/Bancomext.

En tanto que Pedro Casas Alatriste, vicepresidente y director General de la AmCham México, aseveró que “la relación comercial de los países de Norteamérica es fundamentalmente distinta a la relación de Estados Unidos con cualquier otro país del mundo; México es el mayor comprador mundial de bienes de Estados Unidos, y coproducimos bienes intermedios a través de cadenas de suministro profundamente integradas“.

Oscar del Cueto, presidente del organismo, dijo: “vemos la revisión del T-MEC como una oportunidad para seguir avanzando en esta integración a la vez que cuidamos la competitividad de cada una de nuestras economías. No tenemos que repartirnos el pastel, podemos hacer un pastel más grande juntos“.