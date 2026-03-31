Mi Beca para Empezar abril 2026: calendario de pago y requisitos para obtener la nueva tarjeta

Consulta la fecha del depósito de abril 2026 de Mi Beca para Empezar, requisitos para la nueva tarjeta y cómo recibir el apoyo sin retrasos

El programa Mi Beca para Empezar mantiene su operación regular durante 2026, consolidándose como uno de los apoyos más importantes para estudiantes de educación básica en la CDMX. Este incentivo económico busca fortalecer la permanencia escolar de miles de niñas y niños.

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Pago de abril ya tiene fecha confirmada

Con el inicio de abril, autoridades educativas confirmaron que el depósito correspondiente se realizará el 1 de abril de 2026. Este pago forma parte del ciclo escolar 2025-2026 y representa el octavo depósito del programa en este periodo.

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El recurso será entregado de manera simultánea a todos los beneficiarios en la CDMX, siguiendo el esquema habitual. No habrá cambios en la dispersión, por lo que los estudiantes podrán disponer del apoyo desde el primer día del mes.

Montos del apoyo se mantienen sin cambios

Para este 2026, los montos de Mi Beca para Empezar continúan sin modificaciones y varían según el nivel educativo. Los apoyos quedan de la siguiente forma:

Preescolar: 600 pesos

Primaria: 650 pesos

Centros de Atención Múltiple: 600 pesos

Estos recursos están destinados a cubrir gastos escolares básicos.

Pago se realiza únicamente con tarjeta

El apoyo económico no se entrega en efectivo, ya que el depósito se realiza directamente en una tarjeta electrónica del programa. Este mecanismo permite mayor control y seguridad en la entrega de los recursos.

La tarjeta está vinculada a la aplicación “Obtén Más”, desde donde los beneficiarios pueden consultar saldo y movimientos de manera sencilla. Esto facilita el seguimiento del apoyo y su uso dentro de la CDMX.

La tarjeta de Mi Beca para Empezar puede utilizarse en diversos establecimientos como papelerías, supermercados, tiendas de ropa y comercios con terminal bancaria. El objetivo es que el dinero se destine a útiles escolares, alimentos, uniformes y productos esenciales.

Cómo obtener la tarjeta del programa

Para recibir el apoyo, es indispensable contar con la tarjeta del programa. El proceso incluye el registro en la plataforma oficial y la validación de datos por parte del Fideicomiso Bienestar Educativo.

Una vez aprobado, los beneficiarios reciben su tarjeta en puntos designados de la CDMX, quedando lista para recibir los depósitos mensuales.