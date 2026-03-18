Mi derecho, mi lugar 2026: registro para ingresar al bachillerato sin examen; todo lo que necesitas saber

El proceso ofrece tres modalidades de ingreso e incluye opciones con y sin examen para la UNAM, el IPN y otros planteles del sistema educativo nacional.

La cuenta regresiva terminó. Este martes 17 de marzo da inicio oficialmente el Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026, mejor conocido como “Mi derecho, mi lugar”, el programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que organiza el ingreso al bachillerato para los estudiantes que concluyen la secundaria en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Desde hoy y hasta el 14 de abril, los aspirantes podrán realizar su registro en el portal oficial miderechomilugar.gob.mx.

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Lo primero que necesitas: tu cuenta Llave MX

El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, precisó que para completar el registro es indispensable contar con una cuenta Llave MX, la cual puede obtenerse de forma gratuita en el portal llave.gob.mx. A partir de este martes también estarán disponibles en el sitio el instructivo del proceso, los catálogos de escuelas participantes y la información detallada sobre los requisitos de cada institución.

Tres formas de ingresar al bachillerato

El proceso contempla tres modalidades de participación según el perfil y las metas de cada estudiante. La primera es el acceso directo sin examen, pensada para quienes prefieren ingresar sin presentar una prueba de selección. La segunda es el ingreso con examen, exclusiva para planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La tercera es la modalidad mixta, que combina ambas opciones para ampliar las posibilidades de asignación.

Durante el registro, cada aspirante deberá validar sus datos personales, responder una encuesta y ordenar sus opciones educativas por preferencia, ya que ese criterio será determinante en la asignación de lugares.

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Fechas clave que no debes perder

Quienes elijan presentar examen para el IPN o la UNAM deberán regresar al portal entre el 18 y el 22 de mayo para consultar los procedimientos específicos y acudir a la toma de fotografía en la fecha indicada en su solicitud. Los resultados finales se publicarán el martes 18 de agosto de 2026 a través de la Gaceta Electrónica de Resultados, disponible en el mismo portal oficial.

Un programa que ya demostró funcionar

Delgado Carrillo recordó que en la edición 2025, “Mi derecho, mi lugar” logró que el 98% de los aspirantes quedaran ubicados entre su primera y tercera opción de plantel, y que ocho de cada diez estudiantes pudieran estudiar a menos de siete kilómetros de su casa, un dato que refleja el impacto real del programa en la vida cotidiana de las familias de la zona metropolitana.

El proceso es coordinado por las instituciones que integran el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior, entre ellas el Colegio de Bachilleres (Colbach), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), diversos subsistemas federales y estatales, además del IPN y la UNAM conforme a su normativa interna.