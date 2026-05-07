El coordinador de Morena en el Senado planteó primero revisar una eventual desaparición de poderes en Chihuahua antes que en Sinaloa, aunque después pidió analizar ambos casos “sin apasionamientos”

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la ausencia del senador Enrique Inzunza Cázarez en la Comisión Permanente respondió a una decisión de estrategia parlamentaria y rechazó que exista protección política frente a los señalamientos en su contra. También criticó el manejo que, dijo, se ha dado al caso desde la oposición y los medios, al acusar que existe un trato desigual frente a otros asuntos como el de Chihuahua.

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En conferencia Mier Velazco explicó que Inzunza Cázarez no fue convocado a la sesión de la Comisión Permanente y afirmó que cada grupo parlamentario define qué legisladores participan conforme a su estrategia política.

Añadió que tampoco fueron llamados otros senadores de Morena y señaló que, por ahora, se mantiene atento a lo expresado por el legislador sinaloense en redes sociales.

Sobre los testimonios difundidos en Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios de Sinaloa y el Cártel de Sinaloa, el coordinador morenista afirmó que existen “indicios, pero no pruebas”, y sostuvo que el gobierno mexicano solicitó que se presenten elementos fehacientes conforme al tratado de extradición entre México y Estados Unidos.

Por lo anterior cuestionó que la oposición impulse una posible desaparición de poderes en Sinaloa mientras, afirmó, no se actúa de la misma forma en Chihuahua, donde acusó violaciones a la soberanía nacional por la participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad.

Mier Velazco sostuvo que el gobernador con licencia de Sinaloa y otros funcionarios estatales se separaron de sus cargos para no comprometer institucionalmente al gobierno estatal ni las funciones de seguridad y procuración de justicia y señaló que ello representa un acto de “consistencia y congruencia política institucional”.

Ante los cuestionamientos sobre la desaparición de poderes en Sinaloa, el senador respondió inicialmente que “hay que empezar por Chihuahua”, aunque después matizó su postura y sostuvo que ambos casos deben revisarse de manera objetiva y conforme al marco jurídico.

“Hay que revisar los dos casos de manera objetiva, sin apasionamiento; luego la política nos apasiona”, matizó.

El coordinador morenista insistió en que Morena no encubrirá a nadie, aunque tampoco permitirá que su movimiento sea utilizado como “el payaso de las cachetadas”. También rechazó que las acusaciones representen un “golpe mortal” para la Cuarta Transformación y afirmó que será el pueblo quien juzgue políticamente a los actores involucrados.

Mier Velazco sostuvo que la soberanía nacional está “por encima de todo” y acusó a la oposición de utilizar el caso de Sinaloa para construir una “cortina de humo”, mientras evitó pronunciarse de manera definitiva sobre la inocencia de los señalados. “Yo no puedo asegurar nada, porque no soy juez y no juzgo delitos”.