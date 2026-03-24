Miguel Hidalgo se deslinda de obras con permisos del gobierno de Clara Brugada y exige cancelar acuerdos de facilidades

Mauricio Tabe Echartea acusó que estos instrumentos permiten evadir normas de uso de suelo, generar construcciones irregulares y crear incertidumbre jurídica para vecinos e inversionistas

La alcaldía Miguel Hidalgo se deslindó de las construcciones que se realizan en su territorio con permisos otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México y acusó que estos se emiten mediante acuerdos de facilidades administrativas que permiten evadir el cumplimiento de la ley en materia de uso de suelo.

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El alcalde Mauricio Tabe Echartea, en conferencia de prensa, advirtió que estos instrumentos han derivado en construcciones irregulares en distintas zonas de la demarcación, principalmente en colonias como Polanco, al permitir más niveles, mayor densidad y cambios de giro sin apego a los programas de desarrollo urbano.

Señaló que estos permisos son emitidos por dependencias del gobierno central y colocan a las alcaldías en una situación contradictoria: por un lado, se autorizan obras sin cumplir con todos los requisitos y, por otro, se les exige verificar construcciones que no aprobaron.

Indicó que estos acuerdos surgieron como medidas excepcionales tras el sismo de 2017 y durante la pandemia; sin embargo, continúan vigentes e incluso fueron actualizados en 2025, lo que ha abierto espacios a irregularidades y falta de certeza jurídica.

Como ejemplo, expuso el caso del predio ubicado en Moliere 88, en Polanco, donde, de acuerdo con la alcaldía, se permitió la demolición y excavación sin contar con licencias, y posteriormente se intentó regularizar la obra mediante un certificado de uso de suelo emitido por autoridades centrales.

El director jurídico de la alcaldía detalló que el inmueble originalmente contaba con cuatro niveles y seis viviendas, pero el nuevo proyecto contempla un incremento en el número de unidades habitacionales que rebasa los límites establecidos en la Ley de Reconstrucción, además de incluir construcción en niveles no permitidos.

Ante estas inconsistencias, la alcaldía colocó sellos de clausura y suspendió la obra, al señalar que no existen condiciones de legalidad ni certeza sobre los permisos otorgados.

El funcionario explicó que la Ley de Reconstrucción fue diseñada como una medida excepcional para apoyar a personas afectadas por el sismo, pero actualmente se está utilizando para autorizar desarrollos sin sustento en inmuebles que no presentan daños recientes.

La alcaldía informó que no permitirá la continuación de obras que se amparen en estos acuerdos sin cumplir con la normatividad y anunció que presentará denuncias contra funcionarios de administraciones anteriores por omisiones en la supervisión.

Advirtió que estos permisos representan un riesgo para inversionistas y vecinos, al carecer de sustento legal, y reiteró que impugnará cualquier autorización que contravenga la ley y los programas de desarrollo urbano.