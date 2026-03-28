Mina Santa Fe Sinaloa: continúan rescates de mineros atrapados tras colapso

Autoridades mantienen un operativo activo en la mina Santa Fe, en Sinaloa, donde cuatro mineros continúan atrapados tras el colapso.

Las labores de rescate no se detienen en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, donde cuatro mineros permanecen atrapados tras el colapso ocurrido en días recientes, lo que ha movilizado a autoridades de los tres niveles de gobierno.

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De acuerdo con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, los trabajadores continúan con vida y reciben agua, alimentos y oxígeno, lo que mantiene la esperanza de un rescate exitoso en medio de condiciones complejas.

El mandatario detalló que los mineros no se encuentran sepultados, sino atrapados en distintas zonas del yacimiento. Uno de ellos estaría a aproximadamente 100 metros de profundidad, mientras que los otros tres se localizarían a cerca de 350 metros, lo que complica las maniobras de acceso.

El incidente, según la Coordinación Nacional de Protección Civil, se originó por una falla en la presa de jales, lo que provocó filtraciones que debilitaron la estructura interna de la mina y generaron el colapso de las galerías subterráneas.

Tras el accidente, ocurrido el 15 de marzo, se desplegó un operativo conjunto encabezado por el Gobierno de México y autoridades estatales. En un inicio, 25 trabajadores quedaron atrapados, pero 21 lograron salir, por lo que actualmente los esfuerzos se concentran en localizar y rescatar a los cuatro restantes.

Para las tareas en campo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han sido movilizados con equipo especializado para evaluar las condiciones del terreno y garantizar la seguridad en las maniobras.

Además, se instaló un Puesto de Mando Unificado, desde donde se coordinan las acciones entre dependencias federales, estatales, municipales y la empresa minera.

Las autoridades reiteraron que el operativo continuará sin pausa hasta lograr el rescate de los trabajadores, mientras mantienen comunicación constante con sus familias.