Ministra contra el pueblo

Lenia Batres volvió a chocar con el personaje que ella misma construyó. La ministra que se vende como cercana al pueblo votó contra el fallo que obliga al IMSS a cubrir dispositivos médicos esenciales para niñas, niños y adolescentes. Su argumento fue presupuestal: dijo que no puede presumirse capacidad financiera sin evidencia técnica. En otras palabras, defendió primero al gobierno y después el derecho humano a la salud. Afortunadamente la Corte resolvió lo contrario y declaró inconstitucional la exclusión.

Cierre legislativo sin prisas

Ricardo Monreal trazó una semana que hace años no se veía en San Lázaro: cierre de periodo sin reformas al vapor, sin nombramientos de última hora y sin madruguetes legislativos. En esta última semana sólo habrá presentación de iniciativas, una declaratoria de constitucionalidad y votaciones por consenso. Lo demás quedó diferido. Inteligencia artificial, cambios a la reforma judicial, pólizas de seguros y plazos en buró de crédito podrían ser algunos temas a discutirse en un posible periodo extraordinario. La escena contrasta con otros cierres marcados por la urgencia y la presión del reloj. Ahora el mensaje es otro: bajar la cortina sin sobresaltos.

Disparos al aire

En un debate que parece perdido en el Senado, la senadora morenista Martha Lucía Micher trazó una ruta “impecable” ante el CIA-gate: que la Cámara de Diputados active el juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lo declare y lo procese. Todo suena claro, ordenado y casi automático. Sólo hay un detalle mínimo: el Senado no tiene facultad para ir en contra de la mandataria. Ups.

Los otros datos

En un giro de discurso que roza el malabarismo, la Presidenta reconoció la pérdida de 227 mil empleos formales en el primer trimestre del año, mientras el IMSS reportó la creación de 207 mil en el mismo periodo, una aparente contradicción que no está en los datos sino en su lectura simultánea: el aumento de la ocupación puede sostenerse con trabajos sin seguridad social, mientras la caída en el registro formal refleja ajustes sectoriales, dejando como resultado una narrativa fragmentada donde más personas trabajan, sí, pero no necesariamente en condiciones formales ni con la estabilidad que convenientemente se omite en el discurso público.

Otra baja tricolor

El que fuera coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón, anunció su renuncia al partido, tras más de 30 años de militancia, y advirtió que las divisiones, la falta de rumbo claro y la desconexión con la militancia del partido han hecho cada vez más difícil seguir trabajando para la ciudadanía. Aseguró que no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de una reflexión profunda, de escuchar a la gente y de evaluar con seriedad el momento político que vive la ciudad. Con ello, el PRI capitalino queda en condiciones todavía más precarias. ¿Será que se encamina a la extinción?