Misión Artemis II: este es el itinerario completo de los astronautas día a día

La NASA avanza con éxito en la misión Artemis II, cuyo itinerario detalla cada una de las actividades que realizará la tripulación durante su histórico viaje alrededor de la Luna.
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A bordo de la nave Orion, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen protagonizan la primera misión tripulada que abandona la órbita terrestre desde el programa Apolo en 1972.
Un viaje con agenda milimétrica
Tras completar la maniobra de inyección translunar, la tripulación continúa su ruta con una agenda cuidadosamente diseñada que combina monitoreo, comunicación con la Tierra y momentos históricos.
Itinerario día por día
Sábado 4 de abril
- Enlaces en vivo y transmisiones desde el espacio
- Informe sobre el estado de la misión
Domingo 5 de abril
- Nuevos enlaces con la Tierra
- Actualización del avance del viaje
Lunes 6 de abril (día clave)
- Inicio de la cobertura del sobrevuelo lunar
- Posible ruptura del récord de distancia humana desde la Tierra
- Pérdida temporal de comunicación al pasar por la cara oculta de la Luna
- Transmisión en vivo desde el espacio
Martes 7 de abril
- Comunicación con astronautas de la Estación Espacial Internacional
- Reporte del estado de la misión
Miércoles 8 de abril
- Informe diario
- Enlace en vivo con la Tierra
Jueves 9 de abril
- Reporte general
- Conferencia de prensa de la tripulación
- Transmisión en directo
Viernes 10 de abril (regreso)
- Inicio de la cobertura del retorno
- Amerizaje en el Océano Pacífico
- Traslado de la tripulación tras salir de la cápsula
- Conferencia de prensa final
Un momento histórico para la exploración espacial
Uno de los momentos más importantes será el 6 de abril, cuando la nave Orion alcance una distancia récord, superando lo logrado por la misión Apollo 13.
Además, durante el sobrevuelo lunar, los astronautas experimentarán fenómenos como un eclipse y la desconexión temporal con la Tierra, lo que representa un reto clave en la misión.
Camino al regreso a la Luna
Artemis II no solo representa un avance tecnológico, sino también un paso fundamental en el objetivo de llevar nuevamente a la humanidad a la superficie lunar en futuras misiones.
Cada actividad programada forma parte de un plan estratégico para garantizar la seguridad de la tripulación y recopilar información clave para las próximas etapas del programa.