Misión Artemis II: este es el itinerario completo de los astronautas día a día

La NASA dio a conocer el itinerario completo de la misión Artemis II, que incluye actividades diarias rumbo al sobrevuelo lunar.

La NASA avanza con éxito en la misión Artemis II, cuyo itinerario detalla cada una de las actividades que realizará la tripulación durante su histórico viaje alrededor de la Luna.

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A bordo de la nave Orion, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen protagonizan la primera misión tripulada que abandona la órbita terrestre desde el programa Apolo en 1972.

Un viaje con agenda milimétrica

Tras completar la maniobra de inyección translunar, la tripulación continúa su ruta con una agenda cuidadosamente diseñada que combina monitoreo, comunicación con la Tierra y momentos históricos.

Itinerario día por día

Sábado 4 de abril

Enlaces en vivo y transmisiones desde el espacio

Informe sobre el estado de la misión

Domingo 5 de abril

Nuevos enlaces con la Tierra

Actualización del avance del viaje

Lunes 6 de abril (día clave)

Inicio de la cobertura del sobrevuelo lunar

Posible ruptura del récord de distancia humana desde la Tierra

Pérdida temporal de comunicación al pasar por la cara oculta de la Luna

Transmisión en vivo desde el espacio

Martes 7 de abril

Comunicación con astronautas de la Estación Espacial Internacional

Reporte del estado de la misión

Miércoles 8 de abril

Informe diario

Enlace en vivo con la Tierra

Jueves 9 de abril

Reporte general

Conferencia de prensa de la tripulación

Transmisión en directo

Viernes 10 de abril (regreso)

Inicio de la cobertura del retorno

Amerizaje en el Océano Pacífico

Traslado de la tripulación tras salir de la cápsula

Conferencia de prensa final

Un momento histórico para la exploración espacial

Uno de los momentos más importantes será el 6 de abril, cuando la nave Orion alcance una distancia récord, superando lo logrado por la misión Apollo 13.

Además, durante el sobrevuelo lunar, los astronautas experimentarán fenómenos como un eclipse y la desconexión temporal con la Tierra, lo que representa un reto clave en la misión.

Camino al regreso a la Luna

Artemis II no solo representa un avance tecnológico, sino también un paso fundamental en el objetivo de llevar nuevamente a la humanidad a la superficie lunar en futuras misiones.

Cada actividad programada forma parte de un plan estratégico para garantizar la seguridad de la tripulación y recopilar información clave para las próximas etapas del programa.