Señaló que la solicitud de extradición recibida por México debía estar respaldada por pruebas contundentes, lo cual no ocurrió

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que se perciben motivaciones políticas tras las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , pues la solicitud de extradición enviada desde Estados Unidos no incluyó elementos de prueba sobre la presunta culpabilidad de los señalados.

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En conferencia de prensa, detalló que la petición de extradición que llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores debía explicar por qué delitos se pide extraditar a una persona y también acompañar las pruebas que acreditan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del reclamado, lo que no ha ocurrido en el caso de Rocha.

Recordó el caso de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por cargos relacionados con tráfico de drogas y finalmente fue liberado porque no había elementos de prueba.

“No quiero decir que es lo mismo, pero en todo caso, la Fiscalía General de la República (FGR) debe valorar si al documento de extradición le acompañaron pruebas contundentes de conductas antijurídicas de las personas señaladas. Eso es lo que procede y todos tenemos que tomar con calma lo que está sucediendo”, acotó.

Asimismo, consideró que no es necesario que el gobernador Rocha Moya pida licencia a su cargo para ser investigado, porque puede acudir si es llamado ante alguna autoridad.

“Y mientras no se compruebe la responsabilidad penal de una persona, todos tienen derecho a ser aplicados o a que se aplique el principio de presunción de inocencia. Todos, por disposición constitucional de la Carta Magna mexicana”, puntualizó.

Asimismo, Monreal Ávila dijo que Morena siempre va a arropar la ley, ello en referencia al apoyo que se le brindó al mandatario sinaloense en 2024, cuando acudió a la Cámara de Diputados.

Por otro lado, respecto de la posible repercusión electoral a Morena por los señalamientos contra el gobernador Rocha Moya, el morenista acotó que van a buscar mantener la confianza ciudadana por encima de cualquier manipulación, de cualquier injerencia o de cualquier intervencionismo de país extranjero alguno.