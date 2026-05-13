Monreal, en camino de perder Zacatecas

El conflicto por el frijol en Zacatecas escaló con protestas, represión y tensión política, poniendo en riesgo al gobierno de David Monreal Ávila y al control del estado rumbo a 2027

El frijol puede ser el principio del fin para el clan Monreal. Y es que en los últimos días, productores inconformes han tomado las calles por el programa de acopio. Ellos acusan al gobierno estatal de retrasos, exclusiones y promesas incumplidas.

EL INCENDIO

El sábado, el conflicto escaló en intensidad. Reportes periodísticos documentaron un desalojo policiaco violento y detenciones de productores, estudiantes y una docente jubilada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La propia universidad rechazó el uso de la fuerza pública y pidió respeto a sus derechos humanos.

Este lunes llegó una megamarcha poco vista en la capital, con productores, maestros, sindicatos, estudiantes y colectivos movilizados en rechazo a la represión del gobierno de David Monreal.

LA GASOLINA

La respuesta del gobernador metió más presión. De acuerdo con NTR Zacatecas, David Monreal advirtió que, si seguían las protestas, “se corre el riesgo” de que Claudia Sheinbaum desaparezca el programa de acopio.

También dijo que el diálogo debía prevalecer, pero su gobierno acusó intereses políticos y coyotaje.

Esas respuestas ayudaron poco, porque involucraron a la Presidenta en un asunto local y convirtió una protesta campesina en disputa partidista, lo que añadió un coctel electoral rumbo a 2027.

EL BASTIÓN

Zacatecas será una de las 17 gubernaturas en juego en 2027. Para Morena es importante, aunque para el clan Monreal lo es todo.

El estado fue su catapulta política. En 1998, Ricardo Monreal rompió con el PRI, compitió por el PRD y ganó la gubernatura. Fue el primer gobierno estatal del PRD. Desde ahí construyó trayectoria nacional y estructura política para mantenerse vigente por más de dos décadas.

Por eso perder Zacatecas sería un golpe mayor para el monrealismo. Implicaría perder el territorio que los lanzó a la escena nacional. Pero el peligro para ellos ya no sólo viene de la oposición. También viene desde dentro de Morena, porque la sucesión de 2027 se atoró con la regla antinepotismo de Sheinbaum.

LA SUCESIÓN ABIERTA

Sheinbaum ya le marcó límite a Saúl Monreal. “Puede esperar seis años”, ha dicho varias veces en su conferencia matutina. Y es que Morena aplicará desde 2027 una regla interna para impedir familiares directos como candidatos. Eso cierra la ruta natural del clan para pasar de David a Saúl.

Aunque según diversos reportes periodísticos, el clan Monreal buscaría saltarse la regla antinepotismo mediante la senadora Verónica Díaz, toda vez que fue esposa de Luis Enrique Monreal, hermano de David, Ricardo y Saúl.

Mientras tanto, en la baraja de Morena, PVEM y PT para el estado hay varias opciones para disputarles el poder. Suenan Ulises Mejía, José Narro, Alfonso Ramírez, Geovanna Bañuelos y Carlos Puente.

Sin duda, los adversarios internos de los Monreal van a usar el conflicto del frijol. Les permite cuestionar su capacidad de gobernabilidad y paz social. Aunque hasta ahora han tenido suerte de que el tema no explote en la conferencia matutina, pero Palacio Nacional sabe lo que ocurre.

El riesgo es que el conflicto del frijol les haga perder el estado. Si Morena convierte la sucesión en pleito entre facciones o el reclamo campesino se convierte en voto de castigo, PAN, PRI o MC podrían ganar un estado hoy agraviado, dividido y cansado del mismo apellido.

EL DATO INCÓMODO

El Inegi reporta que la canasta básica subió 8.3% anual en abril, casi el doble que la inflación general de 4.4%. En zonas urbanas puede llegar hasta 2 mil 598 pesos al mes. Los golpes más fuertes al bolsillo se concentran en el jitomate, la comida fuera de casa y transporte público.