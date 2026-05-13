Advierte que todos los actores políticos deben mantener la prudencia y la sensatez, a fin de evitar confrontaciones que puedan tensionar el entorno político

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, pidió a todos los partidos actuar con prudencia, al señalar que en la Cámara de Diputados existen 57 solicitudes de juicio político en trámite. Consideró que el golpeteo político derivado de estas propuestas atiza la polarización.

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“Si no hay prudencia de ninguna de las partes, va a ser una lucha. No me gusta ese golpe tras golpe, porque genera sensibilidad, no altura de miras, e impide que las instancias realicen su investigación sin que se someta a intereses político-partidistas lo que corresponde a una autoridad ministerial o jurisdiccional”, aseguró en conferencia de prensa.

Agregó que no respalda la solicitud del PAN contra el gobernador Rubén Rocha Moya, ni tampoco la que impulsa la dirigencia de Morena contra la gobernadora de Chihuahua, ya que ambas acciones solo generan mayor confrontación, que incluso podría escalar a violencia en algunas regiones.

De cara a las elecciones federales de 2027, en las que estarán en juego 17 gubernaturas y 31 congresos estatales, subrayó que todos los actores políticos deben apegarse a los principios de prudencia, sensatez y evitar la estridencia o la provocación.

Sobre las manifestaciones en Zacatecas, indicó que no cuenta con elementos para afirmar que detrás de ellas esté la gobernadora de Aguascalientes o el presidente municipal de Zacatecas. Advirtió que no se deben politizar las entidades con fines electorales, ya que esto afecta directamente a la ciudadanía.

“Respecto a los señalamientos sobre la gobernadora de Aguascalientes, no tengo elementos para asegurarlo. He visto comentarios en redes, pero mantengo respeto por ella”, señaló.

En cuanto al presidente municipal de Zacatecas, también mencionado como posible impulsor de las protestas, reiteró que no emitiría una opinión sin pruebas y enfatizó la necesidad de privilegiar el diálogo.

Monreal advirtió que las etapas preelectorales suelen ser propicias para la generación artificial de conflictos, por lo que llamó a atender las demandas legítimas de la población mediante el diálogo y la concertación.

Finalmente, sobre la petición de renuncia del secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, el legislador afirmó que se trata de un funcionario “honesto” y “no corrupto”, comprometido con el estado.