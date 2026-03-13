Aseguró que el artículo 115 no se está modificando y que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad de regular los congresos locales

El Plan B de la reforma electoral no trastoca el orden federal, pues el artículo 115 constitucional no se está modificando y además el Congreso de la Unión tiene facultades de regulación sobre los congresos locales y en particular en materia de austeridad, aseguró el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

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Explicó que este viernes hubo una reunión entre los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado de la República con la secretaria de Gobernación para revisar los avances en esta nueva propuesta de reforma electoral y precisó que todavía no hay definición de si llegará al Senado de la República o la Cámara de Diputados.

“Quien modifica la Constitución es el Congreso de la Unión, el Constituyente Permanente, incluyendo los congresos locales, y es la supremacía constitucional, y eso no centraliza, al contrario, respeta el federalismo, pero establece en la Constitución principios de austeridad y de ajuste porque no puede vivirse con esos excesos que ahora los municipios y los congresos locales tienen”, señaló.

Insistió en que Morena está de acuerdo con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y no la van a dejar sola y subrayó que es el momento de acompañarla sin titubeos, sin regateos y sin condiciones.

Rechazó que haya una tendencia al centralismo y enfatizó que la presidenta es federalista y es republicana.

“Y no centraliza, al contrario, respeta el federalismo, pero establece en la Constitución principios de austeridad y de ajuste, porque no puede vivirse con esos excesos que ahora los municipios y los congresos locales tienen”, acotó.

En este sentido, dijo que Morena si puede hacer un llamado amplio al PT y al Verde para que intenten acompañar en este Plan B de la reforma electoral, pero es una decisión de ellos. “Yo creo que es lo correcto, es lo conveniente. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy generosa con ellos, muy cuidadosa con ellos en sus expresiones y en sus gestos”, dijo al referirse a las críticas del PT.

Monreal Ávila recordó que en 2024 los tres partidos firmaron un compromiso por escrito, para acompañar todas las iniciativas de la presidenta y Morena va a actuar con consecuencia y con coherencia y seguirá apoyando las propuestas de la presidenta.

Asimismo, apuntó que todavía no se sabe a que Cámara va a llegar y en qué términos, porque la redacción todavía no se concluye, pero confió en que se alcanzarán los consensos con los aliados para sacarla por mayoría calificada.

Monreal Ávila acotó además que en la propuesta no está en este momento un cambio a la estructura del Instituto Nacional Electoral.