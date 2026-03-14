El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que las negociaciones continúan en Gobernación y buscan definir la reforma electoral y preservar la alianza entre los tres partidos

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que percibe una actitud positiva por parte del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo para alcanzar acuerdos en torno al denominado “Plan B” de la reforma electoral, en medio de negociaciones que también buscan la pervivencia de la alianza entre las tres fuerzas para otros actos legislativos y de carácter político.

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Indicó que las conversaciones continúan en la Secretaría de Gobernación y subrayó que en las discusiones no solo se analiza la reforma electoral planteada, sino también la continuidad de la alianza entre Morena, el PVEM y el PT para futuros procesos legislativos y acuerdos políticos.

Monreal Ávila sostuvo que observa una buena disposición de ambos partidos para revisar el contenido de la propuesta, dialogar y profundizar en su análisis, con el propósito de construir consensos en la redacción de los artículos que se plantearán en la iniciativa presidencial.

“Hay una buena actitud con una intención política correcta de parte de ellos de estar revisando, dialogando, profundizando y buscando el mejor consenso en la redacción de los artículos que seguramente se plantearán en la iniciativa presidencial”.

El legislador reiteró que, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo, existe una actitud favorable del PVEM y del PT para avanzar en las conversaciones y afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró generosidad con estas fuerzas políticas, luego de que no respaldaran la iniciativa de reforma electoral, al convocarlas posteriormente al diálogo para trabajar en el “Plan B”.

Sostuvo que en el contexto actual es necesario mantener la unidad del movimiento, ante lo que describió como una actitud hostil y amenazas provenientes del gobierno de Estados Unidos hacia México.