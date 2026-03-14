Morena, PT y PVEM cierran filas con Sheinbaum y respaldan el Plan B de reforma político-electoral para el Congreso

La coalición oficialista defendió el Plan B como una reforma para reducir privilegios políticos y redirigir recursos al bienestar de la población.

Los grupos parlamentarios de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado manifestaron su respaldo al denominado Plan B que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará en los próximos días ante el Congreso, luego de que la reforma político-electoral fue rechazada por mayoría en la Cámara de Diputados la semana pasada.

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“Las Senadoras y Senadores de la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia reafirmamos nuestro apoyo total e incondicional a la presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo“, manifestaron los legisladores a través de un comunicado conjunto.

En el posicionamiento señalaron que el nuevo proyecto de reforma constitucional busca terminar con los privilegios que durante años han encarecido el sistema político y destinar esos recursos, mediante programas sociales, al bienestar de la población.

Indicaron que el planteamiento se inscribe en los principios que han guiado al actual gobierno, como la austeridad republicana, la premisa de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y la convicción democrática de que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Los legisladores señalaron que durante décadas el aparato gubernamental federal, estatal y municipal ha operado con costos elevados que deben revisarse con responsabilidad. Sostuvieron que la democracia no se fortalece con estructuras costosas ni con privilegios, sino con instituciones eficientes que respondan a las necesidades de la población.

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Al señalar que la propuesta no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de las entidades federativas, argumentaron que los recursos obtenidos mediante la reducción de gastos permanecerán en los estados y se destinarán a obra pública, infraestructura y proyectos que beneficien directamente a la población.

Añadieron que el principio de la propuesta es reducir privilegios burocráticos y aumentar la inversión pública en beneficio de la población.

Asimismo, indicaron que el Plan B contempla fortalecer la participación directa de la ciudadanía mediante mecanismos como la revocación de mandato y la ampliación de la consulta popular a temas electorales. El propósito de la reforma es avanzar hacia una democracia más austera, más cercana a la población y con una redistribución más equitativa de los recursos públicos.