Monumento a la Revolución recibirá la 4ª Feria de los Museos del Centro Histórico con actividades gratis

La 4ª Feria de los Museos del Centro Histórico reunirá a más de 50 recintos en el Monumento a la Revolución con actividades gratuitas para todo público.

La Ciudad de México celebrará el Día Internacional de los Museos 2026 con una gran jornada cultural en el Monumento a la Revolución, sede de la 4ª Feria de los Museos del Centro Histórico, que reunirá a más de 50 recintos públicos, privados y universitarios con actividades gratuitas para todo público.

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El encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo, de 11:00 a 17:00 horas, bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, impulsado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM).

Más de 50 museos participarán en la feria

La edición 2026 ofrecerá 52 talleres, actividades interactivas, presentaciones artísticas y propuestas de mediación cultural, con el objetivo de acercar a nuevos públicos a la riqueza patrimonial y creativa del Centro Histórico.

Entre los recintos participantes destacan el Museo de Arte Popular, Museo del Templo Mayor, Museo de la Ciudad de México, MIDE, Museo del Estanquillo, Museo Casa Kahlo, Museo Banco de México, Palacio de la Autonomía, Museo Soumaya y Museo Palacio Postal, entre muchos otros.

La iniciativa, nacida en 2023, se ha consolidado como un espacio de encuentro cultural y colaboración interinstitucional.

Habrá teatro, música, títeres y actividades familiares

La programación contempla una cartelera diversa con propuestas para todas las edades, entre ellas:

Charla “Museos uniendo un mundo dividido”

Obra con títeres “Xochimilco, o de cómo sobrevivieron los ajolotes a la extinción”

Presentación del Ensamble Comunitario Semilleros del Centro Histórico

Monólogo “Un teatro nacional sin Museo Nacional”

Intervención escénica Espectáculo Simis

Teatro guiñol “La magia de los museos”

Narraciones y cuentacuentos

Presentación musical de Golden Times, con éxitos de los 80 y 90

La feria busca resaltar el papel de los museos como espacios de memoria, identidad y reflexión.

Una celebración para acercar la cultura a la ciudadanía

Autoridades culturales destacaron que la feria busca visibilizar la enorme oferta museística del corazón de la capital y fortalecer el vínculo entre ciudadanía y patrimonio.

En su edición anterior, el encuentro reunió 13 mil visitantes, cifra que se espera superar este año.

Con talleres, arte, historia y experiencias gratuitas, la 4ª Feria de los Museos del Centro Histórico convertirá nuevamente al Monumento a la Revolución en punto de encuentro para celebrar la cultura en la capital.