El senador Saúl Monreal Ávila afirmó que Morena respaldará la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no la votará a ciegas y la someterá a revisión jurídica antes de su discusión en el Senado, donde se anticipa un debate intenso en materia de financiamiento, fiscalización y representación.

“Vamos a analizarla con nuestros jurídicos, con nuestro personal, incluso del grupo parlamentario, para todas estas dudas que hubiera o pudiera haber, quitarlas”, señaló, al subrayar que no habrá una aprobación automática y que la discusión será amplia. “No, no, no, vamos a dar debate, se va a venir un debate fuerte sobre el financiamiento, sobre la fiscalización“, puntualizó.

El legislador informó que, durante la plenaria del grupo parlamentario realizada de manera previa a la sesión del Senado, se acordó respaldar la iniciativa presidencial. Precisó que primero deberá ser revisada y, en su caso, aprobada por la Cámara de Diputados como Cámara de origen y posteriormente será analizada en la Cámara de Senadores.

Señaló que existe confianza en que la reforma avance y sostuvo que el propósito es que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde acompañen el proyecto de manera conjunta para sacar adelante la reforma constitucional y respaldar a la presidenta.