Morenistas rebeldes

La derrota de la reforma electoral no sólo se explica por el PT y el Verde. También hubo votos en contra dentro de Morena. Giselle Arellano Ávila, Santy Montemayor Castillo y Alejandra Chedraui Peralta rompieron la línea de su bancada y rechazaron la iniciativa presidencial. El detalle aquí es que las tres llegaron a San Lázaro por la vía plurinominal, justo el mecanismo que la reforma buscaba modificar. A eso se sumaron ausencias, como la de Olga Sánchez Cordero. En una votación que exigía disciplina total, Morena también falló por dentro.

Anticipan frente antiplan B

El rechazo a la reforma electoral no cerró el conflicto. El senador del PVEM Luis Armando Melgar advirtió a Morena que si intenta revivir los cambios por la vía de leyes secundarias acudirán a la Suprema Corte. El mensaje llega tras el fracaso constitucional en San Lázaro. Morena aún tiene mayoría simple para intentar ajustes por esa vía. Pero el senador recuerda el antecedente de 2022, cuando el plan B fue tumbado por los ministros. En caso de darse ese escenario, vendría la primera gran prueba para la nueva Suprema Corte.

La mañanera y la jauría

Dalila Escobar y Liliana Noble pusieron un tema espinoso para el Estado: la mañanera abre el micrófono, pero las redes abren la jauría. Denunciaron hostigamiento digital y contenidos de medios públicos que, dicen, alimentan la violencia contra periodistas. Comunicadores surgidos en el Zócalo durante el periodo de AMLO pasaron de reporteros a inquisidores digitales acostumbrados a burlarse de quienes preguntan sin lisonjas. En ese mismo escenario irrumpe Reyna Haydee Ramírez, la outsider: preguntas largas, tono confrontativo y más desafío que contenido. Para algunos es periodismo incómodo; para otros, performance. Lo cierto es que la mañanera no sólo produce información: también fabrica personajes.

¿Manlio fosfo?

En tono casi de predicción política, Alejandro Moreno dijo que no sería extraño que en unos días aparezcan dirigentes de Movimiento Ciudadano acompañados de “tres o cuatro connotados que se dicen priistas” para afirmar que con ese tricolor sí están dispuestos a dialogar, pero no con el que él encabeza. Si la escena llegara a concretarse, quedaría por ver a quienes se refiere. En los pasillos políticos, la escena ya se comenta con sorna: si esa foto llega a darse, no faltan quienes imaginan que en una de esas hasta podría verse a Manlio Fabio Beltrones calzando tenis fosfo-fosfo, listo para posar en la postal naranja.

Interpretación a modo

La política mexicana está descubriendo nuevas acepciones del diccionario. La palabra de moda es “nepotismo”, y cada uno parece tener su propia definición. Esta vez tocó turno al senador por Morena y padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Macedonio, quien explicó que dicha práctica sólo ocurre cuando un familiar hereda el cargo de manera directa; si hay un periodo de por medio, entonces -dijo- ya no aplica. La explicación surgió a propósito de las aspiraciones de Saúl Monreal a la gubernatura de Zacatecas. Bajo esa lógica, su propio caso tampoco entraría en la categoría, aunque él mismo ha expresado su intención de suceder a Evelyn Salgado en Guerrero. Así, el concepto parece volverse flexible según la fila familiar.