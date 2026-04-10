Muere actor de Juego de Tronos Michael Patrick a los 35 años

El actor Michael Patrick, quien participó en Juego de Tronos, murió a los 35 años tras una lucha de tres años contra la ELA.

El mundo del entretenimiento está de luto tras el fallecimiento de Michael Patrick, actor y escritor irlandés que participó en la serie Juego de Tronos, quien murió a los 35 años luego de enfrentar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

LEE ADEMÁS: Wallpapers de Artemis II: descarga gratis fotos de la Luna desde la NASA para tu celular

La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, quien informó que el actor falleció en un hospicio en Irlanda del Norte, acompañado por familiares y amigos.

Una lucha de tres años contra una enfermedad incurable

Michael Patrick fue diagnosticado con ELA en febrero de 2023, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las funciones motoras.

De acuerdo con su entorno, el actor pasó sus últimos días bajo cuidados paliativos, donde recibió atención especializada antes de su fallecimiento.

Trayectoria en televisión, cine y teatro

Aunque su aparición en Juego de Tronos lo acercó a una audiencia global, su carrera incluyó diversos proyectos en televisión, cine y teatro.

Participó en producciones como Blue Lights, This Town y My Left Nut, serie que también coescribió y que estuvo inspirada en su propia vida.

En el escenario, destacó por su trabajo en obras como Ricardo III, incluso actuando en silla de ruedas en sus últimos años, lo que le valió reconocimiento en premios teatrales.

Naomi Sheehan compartió palabras que reflejan el impacto del actor en su entorno, destacando su alegría, vitalidad y fortaleza durante la enfermedad.

Recordó además una frase que marcó su filosofía de vida:

“Lo más importante es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”.

¿Qué es la ELA?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad progresiva que provoca debilidad muscular, rigidez y pérdida de movilidad, afectando funciones esenciales como hablar, caminar o respirar.

Actualmente, no tiene cura y su avance suele ser rápido, reduciendo significativamente la esperanza de vida.