Clara Brugada descartó que el accidente estuviera ligado a obras en la zona y aclaró que el inmueble privado, dañado por los sismos de 1985 y 2017, estaba en demolición

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, informó que se localizó el cuerpo sin vida de uno de los tres trabajadores atrapados entre los escombros del inmueble colapsado sobre avenida San Antonio Abad , y precisó que continúan las labores de búsqueda y rescate para ubicar a las otras dos personas y determinar su situación.

Detalló que ya se realizan los trámites administrativos correspondientes y que al sitio arribó una ambulancia de servicios periciales para el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense. Aclaró además que no ingresará maquinaria pesada mientras no se ubique a las otras dos personas, a fin de no comprometer las maniobras de búsqueda y rescate.

El colapso ocurrió en un edificio privado en proceso de demolición, ubicado sobre avenida San Antonio Abad, que había resultado afectado tanto por el sismo de 1985 como por el del 19 de septiembre de 2017. El accidente dejó inicialmente a tres personas atrapadas entre los escombros y a una más rescatada con vida, quien fue trasladada al hospital Rubén Leñero para recibir atención médica.

En el lugar, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y Myriam Urzúa Venegas señalaron que se trata de un inmueble particular, por lo que el hecho no está relacionado con obras públicas ni con trabajos del Metro. De manera preliminar, indicaron que una parte de la estructura se vino abajo, lo que provocó que varias personas quedaran bajo las losas.

Clara Brugada Molina explicó que en las labores participan de manera coordinada elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, del Heroico Cuerpo de Bomberos, equipos especializados de rescate y brigadas caninas, con el propósito de avanzar en la localización de las personas atrapadas conforme las condiciones del inmueble lo permitan.

Como medida preventiva, fueron evacuadas 57 personas de la zona. Sobre la persona rescatada con vida, Myriam Urzúa Venegas indicó que fue trasladada al hospital Rubén Leñero con múltiples lesiones.

Las autoridades agregaron que las causas del colapso aún no han sido determinadas y deberán investigarse una vez que concluyan las labores de emergencia. Clara Brugada Molina señaló que la empresa responsable de la demolición deberá aportar la información necesaria para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.