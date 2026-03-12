Mueren dos hombres en el Metro CDMX: uno en Camarones y otro en Chabacano este miércoles 11 de marzo

Dos personas murieron este miércoles dentro de instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, en hechos registrados en las estaciones Estación Chabacano del Metro y Estación Camarones del Metro, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas.

El primer caso ocurrió por la mañana en la estación Chabacano, correspondiente a la Metro de la Ciudad de México, donde un adulto mayor de aproximadamente 65 años se desvaneció mientras caminaba dentro de las instalaciones. Testigos alertaron a elementos de seguridad, quienes solicitaron apoyo médico.

ÚLTIMO VIAJE EN EL METRO CHABACANO



Metro Chabacano línea 2 un hombre de aproximadamente 65 años de edad cayó en el sueño eterno en el anden del Metro. Según testigos se desvaneció al ir caminando para ya no despertar.

Paramédicos acudieron al sitio, pero confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuyos peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las investigaciones para determinar la causa del fallecimiento.

Hombre muere tras caída en estación Camarones

Horas más tarde, otro incidente se registró en la estación Camarones, de la Línea 7, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con reportes preliminares, un hombre de alrededor de 40 años cayó desde la parte alta de la estación hacia la zona del andén, lo que le provocó heridas mortales. Personal de emergencia acudió tras recibir el reporte de una persona lesionada dentro de las instalaciones.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el hecho ocurrió en el lado oriente de la estación, en dirección hacia El Rosario, por lo que se solicitó la presencia de servicios de emergencia y de autoridades ministeriales.

A un hombre de 40 años de edad, le explotó la pila del celular y cayó de una altura de 30 metros en el metro Camarones.

Lamentablemente f@ll3ci0.

(11/03/26) pic.twitter.com/OPdt6pgM46 — ReporterosOriente (@reporterosote) March 11, 2026

Autoridades investigan ambos hechos

Tras el incidente, se dio aviso al Ministerio Público, que ya inició las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La administración del Metro indicó que las áreas operativas y técnicas colaborarán con las autoridades durante la investigación para determinar las circunstancias de ambos fallecimientos ocurridos en el sistema de transporte capitalino.