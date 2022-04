Multan a Herrera, pero estará en la banca ante América

Javier Contreras

El técnico de Tigres Miguel Herrera, recibió una fuerte multa por sus cuestionamientos al arbitraje y por utilizar tecnología en la conferencia de prensa luego de su choque contra Necaxa, pero no fue castigado y podrá estar este sábado en la banca cuando enfrenten al América.

En la conferencia previa al duelo, Miguel Herrera dijo que recibió una sanción económica por expresar su molestia contra la labor arbitral, pero afirmó que en ningún momento criticó al colegiado Jesús Rafael López Valle.

Y sobre el uso de una laptop en la conferencia, señaló: “¿Qué hice mal? ¿Ustedes no lo hacen en la televisión? No hablé mal del arbitraje, no dije que sea malo. Dije que hubo error en la toma del VAR. No va porque me haya arriesgado o no, estaba en un momento de calentura, molestia. No pasa nada, vean la conferencia. No contesté mal. Tengo que estar consciente que mi molestia tiene que ser en el vestuario. En el primer gol, hubo errores nuestros. En eso tenemos que concentrarnos”.

Herrera destacó que estará más concentrado en corregir los errores de Tigres que en enfocarse el trabajo arbitral.

“Tengo que ocuparme de lo mío y lo que tenga que hacer, de repente estos destellos tratar de calmarlos porque no me corresponde arreglar eso, sino en la cancha, pero reitero, no hablé mal y el que quiera escuche la conferencia de prensa, no eché la culpa al árbitro de la mala decisión”, mencionó.

PARÁMETRO

Sobre el duelo contra América, expuso que será un buen choque. “Por los momentos que atravesamos a ambos equipos, hemos hecho buen torneo y ahora lo consideran parámetro para ver cómo está América, no podemos dejar de creer que es un importante rival con buen plantel, pero solamente se ordenaron. El parámetro es porque hemos hecho un gran torneo, así que veremos”.

OTROS CASTIGADOS

Además la Comisión Disciplinaria informó que suspendió a Víctor Dávila, Iván Rodríguez y William Tesillo (León), Oscar Murillo (Pachuca), Israel Reyes (Puebla), Celso Ortiz (Monterrey), Félix Torres (Santos Laguna), Claudio Baeza y Haret Ortega (Toluca), todos con un partido.