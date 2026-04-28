Conoce la lista de convocados de Javier Aguirre con jugadores de la Liga MX para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

La Selección Mexicana de Fútbol comenzó a trazar su ruta rumbo al Mundial 2026, con una convocatoria que ya genera debate entre aficionados y analistas por los nombres considerados en esta nueva etapa.

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El técnico Javier Aguirre decidió conformar una lista con mezcla de experiencia y juventud, priorizando el momento futbolístico de cada jugador y dando oportunidad a futbolistas que hace poco no figuraban en el radar del Tri.

Nuevas caras generan expectativa

Uno de los aspectos más llamativos de esta convocatoria es la inclusión de nuevos talentos, quienes han destacado en sus clubes y ahora buscan ganarse un lugar en el equipo nacional de cara a la máxima justa del futbol.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

Como parte de la preparación, Aguirre definió una concentración especial a partir del 6 de mayo de 2026 en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde trabajará con un grupo enfocado en la recta final rumbo al Mundial.

Base preliminar de jugadores

La lista inicial está integrada por 20 futbolistas, muchos de ellos con altas probabilidades de formar parte de la convocatoria definitiva, lo que refleja la importancia de este proceso previo.

Lista final se anunciará en junio

Finalmente, se espera que la lista oficial de 26 jugadores sea revelada alrededor del 1 de junio de 2026, momento en el que se definirá el grupo que representará a México en la Copa del Mundo.

Lista de convocados de la Selección Mexicana (Concentración rumbo al Mundial 2026)