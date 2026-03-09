Muros al fin

Con el Palacio Nacional amurallado, el gobierno de Claudia Sheinbaum conmemoró el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un acto en el Campo Marte, acompañada de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Ahí no hubo vallas metálicas, sólo un discurso de reconocimiento pronunciado lejos de las calles donde miles de mujeres marchaban. Mientras las manifestantes avanzaban con consignas y reclamos, el homenaje oficial transcurrió en otro escenario, a prudente distancia. Una forma peculiar de conmemorar la fecha: celebrar a las mujeres desde el templete, mientras el vacío que dejaron ambas se hacía evidente en la plaza, donde las demandas seguían resonando.

Autodestapados

Morena fijó reglas para evitar campañas adelantadas. El Consejo Nacional pidió piso parejo y frenar la promoción personal antes de los tiempos electorales. El problema es que varios ya corren por su cuenta. En la lista aparecen nombres conocidos: Andrea Chávez en Chihuahua y Rafael Marín Mollinedo en Quintana Roo. Todos con estructura, eventos y presencia territorial. La dirigencia habla de orden interno y cero nepotismo. Pero en los hechos, algunos aspirantes ya están en campaña.

¿Cambios?

Extrañeza causó la presencia del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, en el Consejo Nacional del partido, pues no es consejero ni dirigente del mismo, aunque se abordó la reforma electoral que se votará esta semana. Luego de la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación del Senado, hay quienes auguran que a Monreal le espera un destino similar y lo mandarán a coordinar el trabajo electoral a alguna circunscripción. Veremos.

Cabeza fría

Estados Unidos lanzó su flamante proyecto geopolítico llamado Escudo de las Américas, una coalición regional para combatir a los cárteles mediante cooperación militar entre 12 países que tienen afinidad ideológica con Donald Trump. El presidente estadounidense señaló públicamente a México como el “epicentro de la violencia de los cárteles” en el continente. Más tarde, la portavoz del Departamento de Estado en español, Natalia Molano, le dio una palmadita a nuestro país al decir que si bien no está en la primera fase, tampoco está oficialmente fuera. Según este lunes la presidenta Sheinbaum va a contestar con “cabeza fría”.

Tratando de negociar

La presidenta Claudia Sheinbaum dice que la revisión del T-MEC avanza en un “entorno favorable”, lo cual suena muy elegante para decir que, por ahora, nadie está incendiando la mesa de negociación. Las primeras conversaciones para revisar el acuerdo arrancarán la semana del 16 de marzo, con los equipos negociadores encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Ellos tendrán la agradable tarea de discutir reglas comerciales complejas, bajo el riesgo de que en esas fechas Donald Trump se levante de mal talante y eche todo a perder.

Grillas

En el mar de medallas que entrega el Congreso de la Ciudad de México, la destinada a reconocer el trabajo periodístico quedó atrapada, como siempre, entre pugnas políticas, y al parecer tampoco ahora se entregará. En la pasada Legislatura fueron diputados de Morena, como la flamante secretaria de Cultura, Ana Francis López, quienes la obstaculizaron. Y a nadie parece apurarle.