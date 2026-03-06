Museo Archivo de la Fotografía abre el Tercer Encuentro de Fotografía y Feminismos

El Museo Archivo de la Fotografía inauguró el Tercer Encuentro de Fotografía y Feminismos, con exposiciones y actividades gratuitas durante marzo, abril y mayo.

El Museo Archivo de la Fotografía (MAF) dio inicio al Tercer Encuentro de Fotografía y Feminismos, una iniciativa cultural que reúne exposiciones, charlas y talleres para destacar la mirada de las mujeres en el arte fotográfico. El programa se desarrollará durante marzo, abril y mayo con actividades gratuitas en la Ciudad de México.

El arranque del encuentro se realizó con la apertura de tres exposiciones que exploran experiencias personales, sociales y artísticas de mujeres fotógrafas: “Aquí entre nos… Ven y te cuento”, “Desde los Poros” de Bela Límenes, e “Insurrecta” de María Elena Reverte.

Durante la inauguración participaron autoridades culturales y artistas invitadas, entre ellas Zoar Jiménez Rodríguez, representante de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así como Lizbeth Ramírez, directora del museo, y la curadora Karen Cordero. En el acto se destacó la importancia de fortalecer la presencia de las mujeres en la vida cultural y artística.

Tres exposiciones que exploran experiencias femeninas

La exposición colectiva “Aquí entre nos… Ven y te cuento” reúne el trabajo de 13 artistas que comparten vivencias personales relacionadas con temas como identidad, familia, corporalidad, salud mental, violencia y resiliencia. La muestra invita al público a reflexionar sobre realidades que con frecuencia permanecen ocultas por estereotipos sociales.

Por su parte, “Desde los Poros”, de Bela Límenes, plantea una exploración íntima del autorretrato y la feminidad, en la que el cuerpo se convierte en un espacio de memoria y expresión artística. La obra es resultado de más de dos años de investigación y permanecerá abierta al público hasta el 10 de mayo de 2026.

En tanto, “Insurrecta”, de María Elena Reverte, surge a partir de una experiencia personal de violencia psicológica de género, transformada en un proyecto artístico que reflexiona sobre el autocuidado y la recuperación emocional.

Actividades culturales durante tres meses

El Tercer Encuentro de Fotografía y Feminismos ofrecerá un amplio programa de actividades gratuitas, entre ellas charlas, talleres, presentaciones de proyectos y trueques fotográficos.

Entre los eventos programados para marzo destacan conversaciones sobre archivo fotográfico, fotografía feminista y fotoperiodismo, además de talleres especializados como fotobordado y fotografía feminista.

Como parte del encuentro, también se inaugurará una muestra en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, donde 25 fotógrafas presentarán su trabajo al público.

Un espacio para visibilizar la mirada de las mujeres

El programa forma parte del festival Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad 2026, una iniciativa cultural que busca promover la igualdad y la participación femenina en distintos ámbitos artísticos.

Las exposiciones y actividades se realizan en el Museo Archivo de la Fotografía, ubicado en República de Guatemala 34, Centro Histórico, con horario de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas y entrada gratuita.