Museo de la Ciudad de México inaugura “Llama en los ojos”, exposición de Lucero González

El Museo de la Ciudad de México abrió sus puertas a “Llama en los ojos”, una exposición de la artista interdisciplinaria Lucero González que propone un recorrido por más de tres décadas de creación vinculada con la memoria, el cuerpo, la naturaleza y el activismo.

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Impulsada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y como parte del Festival Tiempo de Mujeres 2026, la muestra instalada en la Sala Salvador Novo reúne obras de fotografía, cine, cerámica, instalación y libro de artista, bajo la curaduría de Karen Cordero.

Durante la inauguración, autoridades culturales destacaron el valor de estos espacios como puntos de encuentro para fortalecer el tejido social y reconocer el papel transformador del arte en la vida pública.

La exposición presenta una mirada integral sobre la trayectoria de Lucero González, en la que convergen su formación como socióloga, su compromiso con el activismo feminista y una búsqueda artística que dialoga con diversas técnicas, materiales y narrativas.

La curaduría plantea un recorrido por temas como el cuerpo simbólico, las relaciones con el paisaje, las narrativas alternas y los cruces entre creación artística y reflexión social. Desde una perspectiva que también toca visiones ecofeministas, la muestra resignifica distintas formas de entender el arte contemporáneo.

Durante la apertura, Lucero González subrayó que la exposición condensa algunos de los ejes centrales que han atravesado su obra, entre ellos la exploración política, la poesía visual y las múltiples posibilidades expresivas que han definido su trabajo.

“Llama en los ojos” también propone conocer a la creadora desde distintas dimensiones: como artista, feminista, activista y madre, en una exposición que entrelaza sensibilidad estética con posicionamientos críticos sobre el presente.

La muestra permanecerá abierta del 25 de abril al 30 de junio de 2026 en el Museo de la Ciudad de México, con entrada general de 44 pesos y acceso libre los domingos.