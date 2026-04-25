Museo de la Ciudad de México recibe Habitar el Norte, muestra de arte y pensamiento crítico

La exposición coordinada por la Delegación de Québec en México presenta arte contemporáneo, pueblos originarios y pensamiento crítico hasta el 15 de julio.

Con una propuesta que cruza arte contemporáneo, reflexión social y diálogo con la naturaleza, el Museo de la Ciudad de México inauguró Habitar el Norte, una exposición multidisciplinaria que reúne el trabajo de 10 artistas canadienses para explorar las complejidades culturales, políticas y simbólicas de los territorios del norte de Canadá.

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La muestra, coordinada por la Delegación de Québec en México, llega a la capital como la última parada de su recorrido por el país, consolidando un intercambio cultural que acerca al público mexicano a diversas expresiones internacionales y a las voces de comunidades originarias.

Durante la apertura, autoridades culturales destacaron el valor de esta exposición por articular distintas técnicas y discursos en torno a temas como memoria, biodiversidad, territorio e identidad, a través de una lectura crítica del presente.

Una exposición que une arte y pensamiento crítico

Curada por Lili Michaud, la muestra integra pintura, escultura, fotografía, video, bordado e instalación, con piezas que abordan la relación entre humanidad y entorno natural desde perspectivas contemporáneas.

Uno de los ejes centrales de Habitar el Norte es la participación de artistas provenientes de Naciones Originarias de Canadá, cuyas obras proponen miradas profundas sobre el vínculo entre las comunidades, la tierra y los ecosistemas.

A través de estos lenguajes, la exposición explora tanto las vulnerabilidades como las fortalezas de los territorios del norte canadiense, situando al arte como una herramienta para pensar los desafíos del planeta.

Un puente cultural entre México y Québec

La llegada de la muestra al recinto capitalino representa el cierre de una ruta que incluyó presentaciones en Guadalajara y Querétaro, y refuerza el intercambio cultural entre México y Québec.

Durante la inauguración, representantes de la delegación destacaron el carácter simbólico de la exposición, al plantear nuevas formas de convivencia y reflexión en un contexto global cada vez más interconectado.

Hasta julio en el Centro Histórico

Habitar el Norte permanecerá abierta hasta el 15 de julio en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en José María Pino Suárez 30, Centro Histórico.

La exposición puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas, con admisión general de 44 pesos.

Con esta muestra, el recinto capitalino suma una propuesta que coloca en diálogo arte, naturaleza, tecnología y memoria colectiva, desde una visión que invita a pensar el presente y el futuro desde múltiples territorios.