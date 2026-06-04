Abogada de Sean 'Diddy' Combs, ahora es contratada por Nicolás Maduro

El equipo legal de Nicolás Maduro en Estados Unidos esta semana está viviendo una etapa de reforzamiento. Y es que de acuerdo con documentos judiciales divulgados este jueves por la agencia británica, Reuters este jueves, a la defensa del ex mandatario venezolano se estaría sumando Anna Estevao.

La abogada que participó en la defensa del cantante de hip hop, Sean "Diddy" Combs y es recordada especialmente por confrontar testigos y exponer pruebas personales al menos en su caso anterior. Además, a la cabeza del equipo de defensa, se unirá Barry Pollack.

Defensa busca desestimar cargos de narcotráfico

El objetivo de estos dos profesionales en leyes es desestimar los cargos de narcotráfico, mientras Maduro enfrenta un proceso penal estos presuntos delitos en territorio estadounidense. Estevao fue parte del buffete Harris Trzaskoma, equipo que logró la absolución de los cargos más graves del productor musical, entre los que estaban:

Trata de personas con fines sexuales

Asociación ilícita

The move comes after Barry Pollack, Maduro's lawyer, joined Estevao's firm Harris Trzaskoma LLP, along with former Trump prosecutor Susan Hoffinger.https://t.co/m8pe1IKXU9 pic.twitter.com/wPZ8fzsiCr — Jacob Shamsian ?? (@JayShams) June 4, 2026

Abogada logró reducir sentencia de Combs

La abogada representó a Combs en un juicio federal mediático y con las dos acusaciones anteriores, el panorama era una condena de cadena perpetua. Sin embargo, el hip hopero fue exonerado de dichos señalamientos y terminó siendo culpable de dos delitos menores vinculados también con prostitución.

Actualmente, Combs cumple una pena de 50 meses en una prisión federal de Nueva Jersey, mientras su defensa continúa apelando no sólo la condena, sino la sentencia impuesta. La especialidad de Estevao es desestimar testigos.

El dirigente oficialista permanece detenido en Brooklyn y ha rechazado las acusaciones de narcoterrorismo y narcotráfico. Se encuentra esperando el inicio formal del juicio.

De acuerdo con Reuters, la llegada de Anna ocurrió apenas dos días después de que Harris Trzaskoma anunció la incorporación de Barry Pollack, quien hasta antes de esto, desarrollaba su labor profesional en el bufete Harris St. Laurent.

Próxima audiencia de Maduro

La próxima comparecencia de Maduro está programada para el 30 de junio ante una corte federal de Manhattan y se espera que sus representantes legales expongan mociones previas al juicio para buscar la desestimación de los cargos.