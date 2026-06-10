Mundial 2026: estas son las 18 sedes gratuitas para ver la inauguración

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrá seguirse de manera gratuita en 18 puntos de la Ciudad de México, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria explicó que el Gobierno capitalino tiene lista una red de espacios públicos distribuidos en las 16 alcaldías para garantizar que los aficionados puedan ver el partido inaugural de la Selección Mexicana sin costo.

El anuncio ocurre mientras las autoridades evalúan si existen condiciones para utilizar el Zócalo capitalino como sede principal de transmisión. Sheinbaum aclaró que la decisión final se informará horas antes del arranque del torneo.

"Si por alguna razón no se puede usar el Zócalo para la inauguración, hay 18 sedes donde se puede ver de manera gratuita", señaló.

La presidenta descartó afectaciones para quienes cuentan con boletos para asistir al Estadio Azteca y aseguró que los operativos de movilidad y seguridad están coordinados entre el Gobierno federal y la administración capitalina.

Las sedes disponibles

Los espacios habilitados incluyen parques, deportivos, plazas públicas y unidades recreativas distribuidas en toda la ciudad.

Entre las sedes destacan el Parque La Bombilla, en Álvaro Obregón; el Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco; el Parque de las Américas, en Benito Juárez; la Plaza Garibaldi, en Cuauhtémoc, y el Bosque de Tláhuac.

18 SEDES.

Los espacios habilitados incluyen parques, deportivos, plazas públicas y unidades recreativas distribuidas en toda la ciudad. Foto: Youtube @Gobierno de México

También se instalarán pantallas en Utopías de Iztapalapa, el Deportivo Xochimilco, el Deportivo Vivanco en Tlalpan, el Deportivo Hermanos Galeana en Gustavo A. Madero y la Central de Abasto.

Mundial para todos

La estrategia busca ampliar el acceso al evento deportivo más importante del planeta y ofrecer opciones para quienes no asistirán al estadio o no cuentan con servicios de televisión de paga.

Sheinbaum incluso dejó abierta la posibilidad de seguir el partido desde alguna de las sedes públicas o desde Palacio Nacional, donde se instalaría una pantalla para los trabajadores del gobierno.

Con la expectativa de recibir miles de visitantes nacionales y extranjeros durante la inauguración, las autoridades apuestan por convertir plazas y espacios comunitarios en puntos de encuentro para los aficionados.

La red de 18 sedes forma parte del operativo especial diseñado para el arranque del Mundial 2026, uno de los eventos con mayor convocatoria internacional que ha recibido la capital mexicana en las últimas décadas.

Las 18 sedes gratuitas para ver la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Álvaro Obregón – Parque La Bombilla Azcapotzalco – Parque Tezozómoc Benito Juárez – Parque de las Américas Coyoacán – Parque de la Consolación Cuajimalpa – Deportivo San Mateo Tlaltenango Cuauhtémoc – Plaza Garibaldi Gustavo A. Madero – Campo Revolución Gustavo A. Madero – Deportivo Hermanos Galeana Iztacalco – Utopía Iztacalco Iztapalapa – Utopía Meyehualco Iztapalapa – Central de Abasto La Magdalena Contreras – Utopía Independencia Miguel Hidalgo – Bajo Puente de Tacuba Milpa Alta – Deportivo San Francisco Tecoxpa Tlalpan – Deportivo Vivanco Tláhuac – Bosque de Tláhuac Venustiano Carranza – Utopía Eduardo Molina Xochimilco – Deportivo Xochimilco

Dato clave: Las autoridades informaron que las 18 sedes estarán abiertas para que los aficionados sigan de manera gratuita la ceremonia inaugural y el primer partido del Mundial 2026, independientemente de que finalmente se habilite o no el Zócalo capitalino como punto principal de transmisión.