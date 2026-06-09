CNTE y Salinas Pliego buscan proyectar imagen de caos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum colocó este lunes a la CNTE y al empresario Ricardo Salinas Pliego dentro de una misma narrativa política al asegurar que "los extremos se juntan" y buscan proyectar una imagen de caos en México en vísperas de la inauguración del Mundial 2026.

Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que las movilizaciones que mantienen bloqueos en el Centro Histórico ya no pueden explicarse únicamente por las demandas del magisterio. A su juicio, existe una intención de provocar confrontación y exhibir al país ante la comunidad internacional durante uno de los eventos más importantes de los próximos años.

Para respaldar su argumento, Sheinbaum reprodujo declaraciones recientes de Salinas Pliego en las que el empresario plantea endurecer las protestas y recurrir a bloqueos para presionar al gobierno. La presidenta acusó que esos llamados representan una invitación a la violencia.

"No tengo pruebas, pero digo que los extremos se juntan", afirmó la mandataria. Señaló que resulta contradictorio que sectores que se definen como de ultraderecha coincidan, al menos en los hechos, con grupos que mantienen acciones radicales en las calles de la capital.

La disputa por la narrativa del Mundial

El gobierno federal interpreta los bloqueos y disturbios registrados en el Centro Histórico como parte de una estrategia para instalar la idea de que existe una crisis política y social en México justo cuando el país se alista para recibir la atención internacional por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sheinbaum insistió en que las demandas magisteriales han sido atendidas mediante mesas de negociación, aumentos salariales, procesos de basificación y reformas al sistema de pensiones impulsadas desde la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Bajo esa lógica, la presidenta sostuvo que las protestas actuales rebasan el terreno sindical y adquieren una dimensión política.

"No vamos a caer en la provocación"

La mandataria descartó cualquier acción represiva contra los manifestantes y advirtió que algunos grupos buscan construir una imagen similar a la de episodios de represión ocurridos en décadas pasadas.

A un día de una nueva jornada de movilizaciones, aseguró que su gobierno mantendrá abiertos los canales de diálogo y que la inauguración del Mundial está garantizada.