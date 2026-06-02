Descarta Sheinbaum producir más petróleo por volumen; alista acuerdo Pemex-Petrobras

Luego de descartar que su gobierno tenga como objetivo aumentar la producción petrolera únicamente para alcanzar metas volumétricas, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la prioridad será garantizar el suministro energético para el mercado nacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a declaraciones del empresario Carlos Slim, quien planteó la posibilidad de incrementar entre 800 mil y un millón de barriles diarios la producción de crudo en un plazo de dos a tres años mediante nuevas inversiones en exploración y perforación.

"Lo que tenemos que garantizar es la producción de petróleo para el país, para nuestro consumo interno", afirmó Sheinbaum.

También subrayó que cualquier estrategia energética deberá considerar factores ambientales y la expansión de fuentes renovables para la generación eléctrica.

Pemex busca apoyo tecnológico de Petrobras

En ese escenario, la presidenta confirmó que Pemex firmará un acuerdo de colaboración con Petrobras, la petrolera estatal brasileña, especializada en exploración y producción en aguas profundas. La firma del convenio está prevista para las próximas semanas.

Sheinbaum explicó que la empresa sudamericana cuenta con tecnología para analizar yacimientos maduros cuya producción ha disminuido, pero que podrían contener reservas en capas más profundas. Mencionó el caso de Cantarell como ejemplo de campos que aún podrían ofrecer potencial de exploración.

La apuesta ocurre en un momento en que Pemex enfrenta el reto de sostener la producción petrolera sin depender exclusivamente de nuevos descubrimientos y mientras el gobierno busca fortalecer la capacidad operativa de la empresa estatal.

Contratos mixtos y nuevas reservas

La mandataria también defendió el uso de contratos mixtos para desarrollar algunos campos petroleros. Aseguró que se trata de esquemas que ya existían y que ahora se fortalecen con controles para garantizar ingresos al Estado y evitar condiciones desfavorables para el sector público.

Según explicó, Pemex cuenta con reservas probadas que ya están en desarrollo, mientras que otras áreas permanecen clasificadas como probables o posibles. El acuerdo con Petrobras buscará precisamente acelerar la evaluación de esos recursos y determinar su viabilidad comercial.

La definición marca una diferencia frente a las propuestas centradas en elevar la extracción. El gobierno de Sheinbaum coloca el énfasis en la autosuficiencia energética, la recuperación de Pemex y la exploración de nuevas reservas, pero sin convertir el aumento de barriles producidos en un objetivo por sí mismo.