Gobierno de Sheinbaum crea espacio semanal para desmentir noticias falsas

El Gobierno de México abrió un nuevo frente en la disputa por la narrativa pública. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó el espacio "Derecho de Réplica", un ejercicio que se transmitirá cada jueves a las 17:00 horas para responder información que la administración federal considere falsa o inexacta en medios de comunicación y redes sociales.

Durante la presentación, Alcalde afirmó que en los últimos años se han desplegado campañas masivas de desinformación e "infodemia", por lo que el gobierno decidió crear un mecanismo permanente para contrastar versiones con información oficial.

La funcionaria explicó que el programa también buscará exhibir la forma en que operan redes de difusión de noticias falsas e identificar contenidos que, a juicio del gobierno, afecten el derecho de la población a recibir información veraz sobre asuntos de interés público.

Fundamentos jurídicos y alcance del Derecho de Réplica

Alcalde Luján dedicó parte de la exposición a justificar jurídicamente el nuevo espacio. Recordó que el artículo sexto constitucional garantiza el derecho a la información y que la legislación mexicana reconoce el derecho de réplica para responder a datos falsos o inexactos que generen afectaciones.

Según la consejera jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió desde 2017 la interpretación de este derecho al reconocer una dimensión colectiva vinculada con el debate democrático y el combate a la desinformación.

Sostuvo que la réplica no busca censurar contenidos, sino incorporar elementos que permitan a la ciudadanía contrastar versiones y construir su propio criterio sobre los temas en discusión.

Alcalde señaló que la Corte reconoció en 2019 que las instituciones públicas también pueden ejercer el derecho de réplica cuando se difunden informaciones falsas relacionadas con asuntos de interés público.

Bajo esa interpretación, argumentó que el Gobierno de México tiene facultades para responder públicamente a publicaciones, reportajes o comentarios que considere incorrectos, especialmente cuando involucren políticas públicas, indicadores económicos o acciones gubernamentales.

El primer programa incluyó la participación de funcionarios de la Secretaría de Economía y del IMSS-Bienestar. La administración federal adelantó que convocará a titulares de distintas dependencias para abordar temas específicos y abrir posteriormente un espacio de preguntas para los medios de comunicación.