Gobierno de Sheinbaum descarta acción legal contra LA Times

El gobierno de Claudia Sheinbaum descartó emprender acciones legales contra Los Angeles Times por el reportaje que vinculó a gobernadores mexicanos con presuntas restricciones migratorias en Estados Unidos. La Consejería Jurídica de la Presidencia sostuvo que la estrategia será responder públicamente a la desinformación y no recurrir a tribunales.

Durante la presentación del espacio "Derecho de Réplica", funcionarios federales señalaron que la prioridad será exhibir información que consideren falsa y contrastarla con datos oficiales. La postura surge después de que varios mandatarios estatales rechazaran el contenido de la publicación difundida por el diario estadounidense.

La decisión busca evitar una confrontación jurídica que pueda interpretarse como un intento de censura. Desde el gobierno federal argumentaron que una ofensiva legal abriría el debate sobre la libertad de expresión y desviaría la discusión del fondo del asunto: la veracidad de la información publicada.

El gobierno apuesta por la réplica pública

La administración federal sostuvo que la desinformación debe enfrentarse con información verificable y no mediante mecanismos punitivos. Bajo esa lógica se creó el nuevo espacio semanal, que servirá para responder a publicaciones que, a juicio del gobierno, contengan datos incorrectos o incompletos.

Funcionarios recordaron que el derecho de réplica está reconocido en la Constitución y cuenta con una ley reglamentaria vigente desde 2015. Según esa normativa, los medios tienen la obligación de difundir aclaraciones cuando una persona o institución considere que una información es falsa o inexacta.

La Consejería Jurídica afirmó que uno de los objetivos será evidenciar los casos en los que las rectificaciones no reciben la misma visibilidad que la información original. Según la explicación oficial, muchas aclaraciones terminan con menor alcance que las publicaciones que generaron la controversia.

Sinaloa y la disputa por la narrativa económica

Durante el mismo encuentro, Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía, fue consultado sobre el impacto económico que enfrenta Sinaloa por la inseguridad y el cierre de negocios en algunas zonas de la entidad.

Aunque reconoció que existen desafíos, sostuvo que la economía mexicana mantiene fundamentos sólidos y rechazó las versiones que presentan al país al borde de una crisis económica. Afirmó que el gobierno impulsa una estrategia de transformación productiva a través del Plan México para fortalecer sectores industriales, cadenas de suministro e inversión.

Silva Castañeda también defendió la postura del gobierno frente a la tarifa impuesta por Estados Unidos al jitomate mexicano, un tema especialmente sensible para Sinaloa. Señaló que México mantiene una disputa contra esa medida al considerarla injustificada e incompatible con los compromisos comerciales vigentes entre ambos países.

El lanzamiento de "Derecho de Réplica" ocurre en medio de una creciente disputa por la narrativa pública entre el gobierno, medios de comunicación y actores políticos. La apuesta de Palacio Nacional es responder desde una plataforma propia y convertir la confrontación por la información en una batalla de versiones, no de tribunales.