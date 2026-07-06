Invalida Corte auditoría contra alcaldesa de Acapulco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Auditoría Superior del estado de Guerrero no tiene facultades para fiscalizar recursos federales de los municipios. Con ello la revisión impuesta a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, no es procedente, puesto que no hay competencia de la auditoría estatal, aunque no se entró al fondo del asunto y por tanto la comprobación de los recursos subsiste.

Competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación

Al resolver la controversia constitucional promovida por el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en contra de la Auditoría Superior del Estado y otras autoridades de esa entidad, los ministros determinaron por unanimidad aclarar las competencias de las autoridades en este caso.

El municipio pidió la invalidez del Informe Individual de Auditoría derivado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023.

La Supema Corte de Justicia de la Nación invalidó una auditoría. Foto: SCJN. ❮ ❯

El caso se originó tras una auditoría en el cual se revisaron los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Inconstitucionalidad de la auditoría estatal y consecuencias

Como resultado de esa revisión, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, enfrentaba señalamientos por la presunta falta de comprobación de 898 millones 633 mil 453 pesos.

De acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro ponente Arístides Rodrigo Guerrero García, los actos de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero son inconstitucionales.

La resolución señala que, conforme a los artículos 74 y 79 de la Constitución Federal, la ASF es la única autoridad facultada para revisar de manera directa el ejercicio de los recursos federales administrados por los municipios.

Como consecuencia, la Corte declaró la invalidez formal del Informe Individual de Auditoría.

No obstante, el proyecto de sentencia presentado por el ministro Arístides Guerrero señala que se dejan a salvo las facultades tanto de los órganos de fiscalización como legislativos locales y federales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan el pronunciamiento que corresponda en relación con la cuenta pública 2023 del municipio de Acapulco de Juárez.

"Es un tema de precedentes, es un tema de competencia. Hay que señalarlo también, en la propuesta del proyecto no se exime ningún tipo de fiscalización de los recursos federales por parte del municipio actor ni se pronuncia sobre el fondo de su manejo", advirtió el ministro Guerrero.

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, solicitó licencia indefinida para competir en la encuesta interna de Morena rumbo a la gubernatura de Guerrero en 2027.