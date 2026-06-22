Jorge Álvarez Maynez impugna reforma electoral en Michoacán

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán el mes pasado, que restringe las candidaturas independientes.

Reforma electoral limita candidaturas independientes en Michoacán

Los legisladores locales avalaron la prohibición expresa de que las candidaturas independientes firmen convenios o se coordinen entre ellas. Bajo ese esquema, también quedarían impedidas de compartir plataformas, propaganda, símbolos o estrategias de comunicación, lo que limitaría específicamente al Movimiento del Sombrero.

Reacciones y argumentos de Jorge Álvarez Maynez

Álvarez Maynez aseguró que, aunque el Tribunal Electoral local ya desestimó este cambio al Código Electoral de Michoacán, se interpuso la acción de inconstitucionalidad para que no quede duda alguna.

"No solamente se mancilla el legado de un hombre que luchó frontalmente a favor de México contra el crimen organizado, como Carlos Manzo, sino que esta reforma electoral vulnera los derechos humanos de las michoacanas y de los michoacanos, porque ni siquiera le permitirían competir a la gente, en las mismas condiciones que compitió Carlos Manzo y que derrotó a la partidocracia en Uruapan, Michoacán", dijo.

Recordó que Manzo llegó a la presidencia municipal con unas reglas en las que no había las restricciones que hoy se dan.

Consideró que estas restricciones son resultado del miedo que la partidocracia, pero especialmente Morena, le tiene al Movimiento del Sombrero en Michoacán.

"La reforma electoral del Congreso del Estado de Michoacán tiene un destinatario, un nombre y apellido: el Movimiento del Sombrero en Michoacán; que incluso llegó el Congreso a atreverse a declarar persona no grata y a prohibirle el acceso a Grecia Quiroz", concluyó.