México acelera revisión del T-MEC con reuniones en Washington

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entrará en una nueva etapa con una ronda de negociaciones programada del 15 al 18 de junio en Washington, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario explicó que la delegación mexicana viajará a la capital estadounidense para sostener reuniones técnicas y políticas con representantes de la administración de Donald Trump, como parte de los preparativos rumbo al proceso formal de revisión del acuerdo comercial.

Ebrard precisó que originalmente los encuentros estaban previstos para iniciar el 16 de junio, pero finalmente se ampliaron a cuatro días de trabajo continuo. La delegación mexicana permanecerá en Washington durante toda la semana para presentar los planteamientos y prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum.

México busca mantener ventaja comercial

El secretario sostuvo que México llega a la negociación en una posición más favorable que varios de sus competidores internacionales debido a los beneficios de acceso al mercado estadounidense que conserva el tratado.

EBRARD.

El funcionario asegura que las exportaciones mexicanas mantienen un desempeño sólido. Foto: Cuartoscuro

Según Ebrard, las exportaciones mexicanas mantienen un desempeño sólido pese al entorno internacional marcado por aranceles, conflictos geopolíticos e incertidumbre económica.

El funcionario destacó que sectores estratégicos como el automotriz han mostrado capacidad de adaptación frente a las nuevas condiciones comerciales impulsadas por Washington.

La revisión apenas comienza

Ebrard aclaró que el 1 de julio no representa el cierre de la negociación ni una fecha límite para alcanzar acuerdos. Explicó que ese día marca el arranque formal del procedimiento de revisión previsto en el propio tratado.

Por esa razón, México decidió adelantar conversaciones con autoridades estadounidenses para llegar con posiciones definidas y evitar retrasos una vez que inicie oficialmente el proceso.

La delegación mexicana estará integrada por funcionarios de la Secretaría de Economía, representantes diplomáticos y miembros del equipo encargado de la estrategia comercial del gobierno federal.

El objetivo, dijo Ebrard, es preservar las condiciones que han permitido a México mantener inversión, exportaciones y estabilidad económica en un contexto internacional cada vez más competitivo.