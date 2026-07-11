Niña de 7 años es abandonada por su madre en un parque de CDMX

"Mi mamá me dijo que la esperara".

Una niña de siete años aparece sola en calles de Álvaro Obregón: desata indignación y una investigación.

La niña fue localizada sola en calles de la colonia Corpus Christi, en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México, luego de que vecinos alertaran a las autoridades al verla sin la compañía de ningún adulto.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona solicitaron apoyo mediante un chat vecinal al percatarse de que la menor caminaba sola. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio para brindarle resguardo.

Acciones de las autoridades y estado de la menor

Al ser entrevistada por los policías, la niña relató que había acudido con su madre a un parque, donde la mujer le pidió que esperara mientras realizaba una actividad. Sin embargo, el tiempo transcurrió y su mamá nunca volvió.

Después de esperar durante varios minutos, la menor decidió caminar por su cuenta hasta una base de taxis cercana, donde pidió ayuda. Fue en ese lugar donde finalmente recibió apoyo y se dio aviso a las autoridades.

Paramédicos acudieron para valorar su estado de salud y confirmaron que la niña se encontraba estable, sin lesiones y que no requería traslado a un hospital.

Posteriormente, la menor quedó bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sería presentada ante el Ministerio Público, instancia que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

La difusión de fotografías y videos del momento en que policías y paramédicos la atendían impulsó el caso, mientras miles de usuarios expresaron preocupación por su bienestar y exigieron esclarecer qué ocurrió con su madre. Esta historia ha sido ampliamente compartida y las autoridades mantienen abierta la investigación.

Hasta el momento, la madre de la niña no ha sido localizada. Las autoridades buscan determinar si se trató de un abandono deliberado o de otra circunstancia, además de establecer las medidas necesarias para garantizar la protección, seguridad y bienestar de la menor.