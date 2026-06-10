Plan México resiste presión global, asegura Ebrard

El gobierno federal aseguró que el Plan México se mantiene en ruta y ha permitido amortiguar los efectos de la incertidumbre económica internacional, las tensiones comerciales y el aumento de aranceles impulsados por Estados Unidos.

Durante la presentación de la inversión de 4 mil 600 millones de dólares de Mercado Libre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que los indicadores económicos muestran que la estrategia diseñada por la administración de Claudia Sheinbaum está funcionando.

El funcionario destacó que la inversión extranjera directa mantiene un ritmo elevado, mientras que las exportaciones mexicanas continúan creciendo pese al entorno internacional adverso.

Exportaciones resisten presión externa

Ebrard señaló que uno de los principales indicadores es el desempeño de la industria automotriz, sector que enfrentó incertidumbre por los cambios en la política comercial estadounidense.

Anuncia Pedro Rivera , de Mercado Libre, nueva inversión por 4600 millones de dólares durante 2026 , se crearán ocho mil nuevos empleos en 19 entidades federativas . Buena noticia para México . pic.twitter.com/IdWm5V1j3j — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 10, 2026

Según el secretario, las exportaciones del sector han logrado diversificarse y mantener dinamismo, incluso cuando analistas anticipaban un impacto mayor por los nuevos aranceles y medidas proteccionistas.

También destacó que la inflación mantiene una tendencia descendente y que el tipo de cambio ha conservado estabilidad en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos y volatilidad financiera.

La apuesta es atraer más inversión

Para reforzar esa estrategia, el gobierno puso en marcha una oficina de promoción de inversiones adscrita directamente a la Presidencia de la República.

La nueva instancia dará seguimiento a proyectos superiores a 2 mil millones de pesos y buscará reducir tiempos de autorización mediante la digitalización de trámites federales, estatales y municipales.

Sheinbaum explicó que la meta es que los grandes proyectos obtengan permisos en un plazo máximo de 60 días y, posteriormente, extender el modelo a empresas medianas y pequeñas.

Anuncio de Nueva Inversión de 4600 millones de dólares por parte de Mercado Libre : pic.twitter.com/UJbQD9gTYM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 10, 2026

Mercado Libre refuerza mensaje de confianza

La administración federal utilizó el anuncio de Mercado Libre como ejemplo de la confianza empresarial en el país.

Para Sheinbaum, una inversión de esa magnitud confirma que existe certeza jurídica y condiciones favorables para el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

Ebrard fue más allá y planteó un escenario hipotético: sin el Plan México, dijo, el país enfrentaría menor crecimiento, una desaceleración de la inversión extranjera, caída del empleo e inestabilidad cambiaria.

Con la revisión del T-MEC en puerta y una economía global bajo presión, el gobierno apuesta a que el Plan México se convierta en su principal herramienta para mantener el atractivo del país frente a otros destinos de inversión.