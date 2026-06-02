Salud presume caída del dengue; se reportan cuatro defunciones

El gobierno federal aseguró que logró contener el avance del dengue durante los primeros cinco meses de 2026 y presentó una batería de innovaciones tecnológicas que busca transformar la atención médica pública, desde la detección temprana de cáncer hasta cirugías robóticas y expedientes clínicos digitales.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que entre enero y mayo se registraron 2 mil 136 casos de dengue, de los cuales mil 140 presentaron signos de alarma. Además, se reportaron cuatro defunciones en Veracruz, Tabasco, Michoacán y Oaxaca.

Acciones y estrategias para el control del dengue

El funcionario sostuvo que la cifra representa una reducción importante respecto al brote registrado entre 2024 y 2025. Explicó que la estrategia se ha basado en campañas preventivas para eliminar criaderos de mosquitos, así como en proyectos científicos para liberar mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, capaz de bloquear la transmisión del virus.

Como ejemplo, destacó el caso de Yucatán, donde actualmente se reportan únicamente nueve casos de dengue. La estrategia será ampliada a Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco con la meta de modificar gradualmente la población de mosquitos transmisores.

Kershenobich también informó que México avanza en la incorporación de vacunas contra el dengue. Una de ellas, desarrollada en Japón, ya cuenta con autorización sanitaria y se encuentra en proceso de incorporación al Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Paralelamente, el gobierno colabora con el Instituto Butantan de Brasil para evaluar otra vacuna dirigida a regiones con variantes específicas del virus.

En materia de vacunación, el secretario reportó que la Jornada Nacional de Vacunación concluyó con la aplicación de cerca de 8.6 millones de dosis en todo el país. Además, la Semana Nacional de Salud Pública alcanzó una participación superior a 20 millones de personas y superó en 4 por ciento la meta originalmente prevista.