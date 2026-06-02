Sheinbaum acusa provocaciones en protesta de la CNTE y mantiene diálogo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sugirió que los incidentes registrados durante las movilizaciones recientes podrían responder a actos de provocación ajenos al movimiento magisterial.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que las negociaciones continúan a través de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, dependencias encargadas de conducir los encuentros con los representantes de la coordinadora. Añadió que ambas instancias informarían sobre los avances alcanzados en las mesas de trabajo.

"Hubo mucha provocación. La verdad no creo que sean maestros quienes generaron la provocación", sostuvo Sheinbaum al ser consultada sobre los disturbios en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde integrantes de la CNTE mantienen movilizaciones y un plantón.

Contexto y repercusiones de las movilizaciones

La presidenta evitó confrontarse directamente con el magisterio disidente y reiteró que las manifestaciones forman parte de los derechos democráticos de cualquier organización social, siempre que se desarrollen de manera pacífica. "Hay diálogo, que es muy importante", insistió.

La organización magisterial ha mantenido protestas para exigir mejoras laborales, cambios en el sistema de pensiones y la atención de demandas históricas del sector educativo. La permanencia del plantón en el Centro Histórico y las movilizaciones en distintos puntos de la capital han generado tensiones en una ciudad que también se prepara para actividades masivas vinculadas al Mundial de Futbol de 2026.

Aunque sectores de la oposición han interpretado las protestas como un desafío político para la administración federal, Sheinbaum evitó atribuir una motivación partidista al movimiento y trasladó la conducción del conflicto a las dependencias responsables de la negociación. La estrategia del gobierno busca contener la escalada mediante acuerdos políticos antes que por la vía de la confrontación.

La disputa mantiene abierta una de las presiones sociales más relevantes para la administración federal. La capacidad del gobierno para alcanzar acuerdos con la CNTE será una prueba de su margen de negociación frente a uno de los movimientos sindicales con mayor capacidad de movilización en el país.