Sheinbaum evalúa acudir al Zócalo para ver inauguración del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum podría sumarse a miles de aficionados que seguirán desde el Zócalo de la Ciudad de México el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La mandataria informó que analiza acudir al Fan Fest instalado en la Plaza de la Constitución, aunque condicionó su presencia al desarrollo de las movilizaciones convocadas para este jueves en la capital.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum evitó confirmar su asistencia y señaló que evaluará las condiciones conforme avance la jornada. "Vamos a ver, vamos a tratar de ir al Zócalo, pero va a depender de cómo se desarrolla", declaró.

La capital vive una jornada inédita. Mientras México vuelve a abrir una Copa del Mundo, organizaciones sociales, colectivos y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen protestas y marchas en distintos puntos de la ciudad.

ZÓCALO.

Pese a las movilizaciones, la presidenta aseguró que el Fan Fest operará con normalidad. Foto: Cuartoscuro

El Zócalo, punto de reunión para el Mundial

Pese a las movilizaciones, la presidenta aseguró que el Fan Fest operará con normalidad y llamó a los aficionados a disfrutar la inauguración en los espacios habilitados por las autoridades capitalinas.

Además del Zócalo, el Gobierno de la Ciudad de México instaló 18 sedes para la transmisión gratuita de los encuentros mundialistas, con el objetivo de descentralizar las actividades y ampliar la capacidad para recibir visitantes.

Sheinbaum recordó que la transmisión también podrá seguirse desde Palacio Nacional, donde permanecerá durante buena parte de la jornada.

El gobierno blinda la inauguración

La mandataria defendió el operativo desplegado alrededor del Estadio Ciudad de México y sostuvo que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar tanto el derecho a la manifestación como el acceso de los asistentes al encuentro inaugural.

"Tenemos que resguardar el estadio. La actividad de la inauguración se tiene que resguardar y garantizar junto con el Gobierno de la Ciudad que puedan acceder quienes vinieron a ver el partido", afirmó.

Las declaraciones llegan mientras la CNTE mantiene presión sobre el gobierno federal con bloqueos y movilizaciones que coinciden con el inicio del evento deportivo más importante del planeta.

Para la administración federal, el desafío consiste en evitar que las protestas opaquen una jornada que busca proyectar una imagen de estabilidad, organización y capacidad logística ante millones de espectadores dentro y fuera del país.

El Zócalo se perfila así como uno de los principales escenarios de la celebración mundialista, pero también como un termómetro político de una ciudad que este jueves concentrará futbol, turismo, movilización social y atención internacional en un mismo espacio.