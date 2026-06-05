Tren Interoceánico: tras accidente, Sheinbaum anuncia Sheinbaum nueva ruta

El gobierno federal anunció una inversión para modificar parte del trazado del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, luego del accidente ferroviario registrado en la ruta hacia Salina Cruz.

Durante una gira de trabajo en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el tren continúa operando para transporte de carga, mientras permanecen suspendidos los viajes de pasajeros por razones de seguridad.

El gobierno busca corregir uno de los puntos más sensibles de la ruta. Sheinbaum adelantó que se construirá un nuevo trazo para evitar la zona conocida como "las orejas de conejo", donde se encuentran algunas de las curvas más pronunciadas del recorrido y donde ocurrió el accidente.

La decisión forma parte de una revisión técnica impulsada tras el descarrilamiento que dejó personas fallecidas y heridas. La presidenta sostuvo que todas las víctimas y sus familias recibieron una reparación integral del daño, conforme a la resolución emitida por las autoridades ministeriales.

Mañanera del pueblo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Presentamos el rescate de la petroquímica, obras de agua, carreteras y hospitales en este hermoso estado. La honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados. https://t.co/wJ54uskEfz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 5, 2026

Cambios para reactivar el servicio de pasajeros

Sheinbaum informó que la empresa certificadora TUV entregará en los próximos días sus recomendaciones sobre las condiciones de seguridad para la operación de pasajeros.

A partir de ese diagnóstico comenzarán trabajos de mejora operativa y, en caso necesario, rehabilitaciones adicionales en algunos tramos de la vía.

La mandataria estimó que en dos o tres semanas el gobierno federal estará en condiciones de informar cuándo podrá reiniciar el servicio para pasajeros, una de las apuestas estratégicas del Corredor Interoceánico para conectar el Golfo de México con el Pacífico.

Polos del Bienestar siguen pendientes

La presidenta también reconoció retrasos en algunos de los Polos de Desarrollo para el Bienestar vinculados al proyecto.

Explicó que el principal reto consiste en dotar a los parques industriales de infraestructura básica, como conexiones ferroviarias, caminos, agua, gas y servicios logísticos que permitan atraer inversiones.

En el caso de Coatzacoalcos I, uno de los polos más importantes del corredor, el proyecto original tuvo que modificarse después de detectar una extensa red de ductos en el subsuelo. Esa condición obligó a replantear el desarrollo y a reasignar el terreno para una nueva propuesta industrial.

Sheinbaum aseguró que existen planes de inversión en al menos cinco de los 14 Polos del Bienestar impulsados por el gobierno federal y administrados por la Secretaría de Marina, aunque admitió que la construcción de la infraestructura de acceso será determinante para acelerar su desarrollo.