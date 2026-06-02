Sheinbaum pide a embajador de EU no opinar sobre política interna de México

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a mantenerse dentro del ámbito de la relación bilateral y evitar pronunciamientos sobre asuntos políticos internos del país, luego de que el diplomático difundiera un mensaje sobre la lucha contra los cárteles y la cooperación entre ambas naciones.

"Es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países", afirmó durante su conferencia matutina.

Sheinbaum coincidió con una parte del planteamiento del representante estadounidense al señalar que México y Estados Unidos comparten desafíos de seguridad que requieren coordinación permanente. Sin embargo, subrayó que esa colaboración debe desarrollarse con pleno respeto a la soberanía nacional.

Principios de la política exterior mexicana y soberanía nacional

La mandataria recordó que la política exterior mexicana está sustentada en los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención. Por ello, sostuvo que los representantes diplomáticos mexicanos en el extranjero evitan pronunciarse sobre debates políticos internos de los países donde desempeñan sus funciones.

"Los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos", enfatizó.

La respuesta ocurrió después de que Johnson publicara en redes sociales que "la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos" y advirtiera que convertir el combate al crimen organizado en una discusión política representa una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación bilateral.

Sheinbaum aprovechó el tema para reiterar su llamado a la población a mantenerse informada sobre los desafíos que enfrenta el país en la relación con Estados Unidos y a participar en la defensa de la soberanía nacional.

Según dijo, mantener una relación constructiva con el vecino del norte es una prioridad, pero sin renunciar al principio de respeto mutuo entre ambas naciones.