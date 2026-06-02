Sheinbaum respalda fiscalización a grandes contribuyentes del SAT

Al afirmar que el gobierno mantiene mecanismos legales para resolver cualquier controversia fiscal sin afectar la recaudación del país, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el trabajo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la revisión de grandes contribuyentes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre presuntas campañas impulsadas por grupos empresariales y despachos vinculados a la oposición para desalentar el pago de impuestos o sembrar dudas sobre la economía mexicana.

¿Qué mecanismos legales existen para controversias fiscales?

Sheinbaum adelantó que la próxima semana podría presentarse un informe sobre el desempeño del área encargada de grandes contribuyentes dentro del SAT y destacó el trabajo de los equipos responsables de la fiscalización.

Explicó que cuando una empresa considera que existe un cobro indebido cuenta con mecanismos institucionales para defenderse, como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y los tribunales especializados. Sostuvo que la revisión fiscal debe sujetarse a la ley y no a criterios políticos.

La presidenta insistió en que la autoridad tributaria tiene la obligación de revisar posibles abusos o discrepancias, pero también de garantizar que los contribuyentes cuenten con vías legales para impugnar resoluciones cuando consideren que existe un error.

Reacciones empresariales y confianza en la economía mexicana

El tema surgió después de que se planteara la posibilidad de que algunos grupos empresariales promuevan estrategias para generar desconfianza económica y desalentar inversiones en México.

Sheinbaum reconoció que existen empresarios vinculados con administraciones anteriores que repiten discursos sobre una supuesta incertidumbre económica. Sin embargo, afirmó que la realidad muestra un escenario distinto, con proyectos de inversión en marcha y nuevas apuestas de capital extranjero.

Como ejemplo, mencionó reuniones recientes con empresarios españoles interesadas en ampliar inversiones en distintos sectores productivos del país, en el contexto de la actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

La mandataria sostuvo que el gobierno continuará trabajando para fortalecer la confianza económica y pidió no sobredimensionar mensajes que, a su juicio, buscan proyectar una crisis inexistente. "Lo único que quieren es que no le vaya bien al país", afirmó.